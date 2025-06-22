日職》戶鄉翔征對西武5局失3分吞敗「很抱歉」 阿部監督再次拒絕受訪

戶鄉翔征今天5局失3分退場。（圖片取自巨人X）
張浩群／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人日本武士國手戶鄉翔征本季狀態起伏，今天面對西武獅5局失3分吞敗，球隊以0：5未能順利橫掃對手，戰績跌落5成，賽後他也表示很抱歉。
戶鄉翔征首局因觸身球與捕手失誤面臨失分危機，但在1出局二、三壘有人連飆2K化解。二局在滿壘時被西武先發投手武内夏暉、西川愛也各敲出一支高飛犧牲打失掉2分。3局被串聯安打攻上得點圈，遭源田壯亮強襲安打擊中掉分。續投的戶鄉4、5局未再失分，但包含對投手武内夏暉投出四壞保送在內投2次四壞保送，5局用89球就未再續投。
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本場巨人打線遭到西武二年級左投武内夏暉6局無失分好投在內的4位投手聯手完封，戶鄉翔征苦吞本季第6敗，儘管對西武獅系列賽取得2勝1敗的勝利，但今天被完封後，巨人監督阿部慎之助拒絕受訪，僅透過公關表示：「今天沒什麼好說的。」日媒指出，這也是阿部本季第3度拒絕受訪。
對於未能延續球隊連勝氣勢，戶鄉翔征表示很抱歉。投手教練杉内俊哉認為，戶鄉翔征開局的控球就不穩，有種沒辦法投到設定位置的感覺。輸球後巨人軍「儲金」再次歸零，勝率掉回5成，同時戰績也落到中央聯盟第四名。