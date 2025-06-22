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日職》實力洋聯！軟銀勇奪交流賽第9冠 央聯包辦最後6名寫超慘紀錄

2025/06/22 19:14

軟銀勇奪交流賽第9冠。（取自軟銀官方X）軟銀勇奪交流賽第9冠。（取自軟銀官方X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀鷹今天在跨聯盟交流賽以3：1擊敗央聯龍頭阪神虎，確定以12勝5敗1和的成績勇奪交流賽冠軍，睽違6年再度封王，隊史累積9冠為12隊之最，優勝的球隊將可獲得3000萬日圓的獎金。

軟銀24歲左投松本晴今天繳出5局7K失1分的好投，阪神在4局上2人出局後二三壘防守出現連續失誤，洋砲道恩斯（Jeter Downs）適時敲出清壘的左外野安打，一舉打回2分，助隊先馳得點。中村晃第8局擊出左外野三壘安打再添1分，軟銀終場就以3：1擊敗阪神，松本本季第2勝入袋，阪神24歲左投伊原陵人繳出6局7K失2分無責失的好投，悲情苦吞本季第2敗。

軟銀確定以12勝5敗1和的成績勇奪交流賽冠軍，前6名全是太平洋聯盟球隊，中央聯盟球隊戰績包辦最後6名，只有廣島鯉魚戰績達5成，爐主為5勝12敗1和的養樂多隊。

儘管交流賽還有一場補賽，由千葉羅德戰讀賣巨人，但洋聯在本次交流戰中已取得總戰績62勝43敗2和，確定連續3年勝出，通算第17次，這是自2010年以來，相隔15年第2次達成此壯舉。

另外，軟銀監督小久保裕紀在球員時期曾3度拿下交流賽冠軍，如今以監督身份再度奪冠，使他成為繼中嶋聰、今江敏晃之後，史上第3位同時以選手與監督身份奪得交流戰冠軍的紀錄保持人。而以同一支球隊達成這項成就的話，小久保則是史上第一人。

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