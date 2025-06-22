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羽球》安洗瑩合約總值上看137億韓圓 李寧、Yonex展開搶人大戰

2025/06/22 20:07

安洗瑩。（資料照，歐新社）安洗瑩。（資料照，歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓球后安洗瑩日前傳出將與知名贊助商「Yonex」簽下年薪超過20億韓圓（約新台幣4293萬元）的鉅額合約，超越南韓「羽球男神」李龍大，成為南韓羽壇史上最貴合約。不過根據《朝鮮日報》報導指出，中國知名運動品牌「李寧」曾開出4年總值137億韓圓的合約，安洗瑩的選擇備受關注。

安洗瑩去年在巴黎奧運奪金，她回國後批評自家羽協的陋習，引發南韓政府當局高度關注，同時羽協也爆出行政失職與貪污疑雲，南韓文化體育觀光部（簡稱文體部）對此展開大規模稽查，並在去年10月發表最終結果，其中就包括允許選手個人贊助的政策。

據《朝鮮日報》報導指出，中國知名運動品牌「李寧」早在政策宣布之前就已經與安洗瑩接觸，開出4年總值約1000萬美元（約137萬韓圓）的合約，年薪為250萬美元（約34萬韓圓）。

然而知名贊助商「Yonex」也加入搶人大戰，開出年薪超過20億韓元的複數年合約，雖然明顯低於李寧最初開出的34億，但據了解，Yonex最近與安洗瑩接觸時表態，願意跟進李寧的條件，以此方式進行挽留，甚至從日本總部派出談判代表團親赴協商。

一名不具名的羽球界相關人士表示，多虧安洗瑩的勇氣，選手們才能獲得符合等級的待遇，這值得肯定，但也有聲音擔憂，這場金錢大戰可能導致貧富差距擴大。他也說道：「安洗瑩過去曾公開抱怨穿Yonex球鞋不舒服，最終會選擇哪一方，令人十分令人好奇。」

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