中職》罕見單場3跑者三壘出局無礙！兄弟大勝富邦、和獅隊勝差僅1場

中信兄弟張仁瑋回壘不及，遭到三壘手劉俊豪觸殺出局。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今主場再戰富邦悍將，岳政華單場3安猛打賞、4打點，鄭浩均先發5局無失分，後援投手群也合力封鎖，兄弟終場10:0贏球，近期4連勝，和上半季龍頭統一獅勝差拉近到僅1場。

2局下，黃韋盛選到保送，岳東華的滾地球原本被判為雙殺打，重播輔助改判，黃韋盛出局、岳東華站上一壘。高宇杰的滾地球，富邦游擊手林澤彬發生失誤，陳仕朋接著保送張仁瑋，形成滿壘，昨MVP宋晟睿此時擊出安打，帶有2分打點，但張仁瑋被觸殺在三壘，該半局結束。

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兄弟3局下進攻，岳政華敲安但盜壘失敗，4局下則發生岳東華和高宇杰連兩打席安打，但搶攻三壘的岳東華遭觸殺，連同2局下，連續3局發生跑者在壘間出局的狀況、其中兩次在三壘遭對手觸殺。4局下的進攻，張仁瑋接著敲安，2出局後岳政華的安打，帶有1分打點。

5局上，睽違1個月再次一軍先發的王念好，第2打席遭鄭浩均觸身球擊中，隨即退場。悍將球團表示，王念好右手肘內側遭觸身球擊中挫傷，先行退場治療冰敷，持續觀察狀況。

富邦悍將王念好。（記者廖耀東攝）

雙方先發投手鄭浩均、陳仕朋都投5局退場。兄弟6局攻勢再起，岳東華敲安、張仁瑋獲保送，宋晟睿滾地球造成富邦三壘手劉俊豪失誤，岳政華敲安帶2分打點，但收到指示搶攻三壘的宋晟睿又遭觸殺，兄弟單場第3位跑者在三壘出局。

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者廖耀東攝）

7局下，兄弟陳俊秀二壘安打開啟攻勢，詹子賢被保送，黃韋盛觸擊，形成野手選擇並造成滿壘，岳東華落點巧妙的安打，又帶1打點。富邦換上林栚呈，高宇杰安打帶打點，張仁瑋滾地球，造成富邦單場第3次失誤。該半局，兄弟進攻11人次、單局5分。

9局上，陳琥砸到辛元旭，富邦單場第3位打者被觸身球，兄弟教頭平野惠一還特別上前關心辛元旭。陳琥力保不失，比賽結束。

陳琥。（記者廖耀東攝）

兄弟大勝富邦、和獅隊勝差僅1場。（記者廖耀東攝）

岳政華MVP。（記者廖耀東攝）

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