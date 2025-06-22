游泳》首位達亞運參賽標準的台灣泳將 李佳勳心情複雜

李佳勳。（泳協提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕為期五天的全國中正盃游泳錦標賽今進行第4天賽程，也是進入6月後台灣舉辦的首場名古屋亞運達標賽，目前4天下來僅女子200公尺蛙式李佳勳以2分31秒53，成為首位達亞運參賽標準的台灣泳將。

今在女子50蝶、男子50蛙都有機會達標，可惜在女子50公尺蝶決賽中，世大運隊劉姵吟游出27秒36，距亞運標26秒87只差0.49秒；而接著在男子50蛙決賽中，全國紀錄保持人台灣師大吳浚鋒在一路領先下，竟然在最後階段讓後生晚輩、今年9月才準備赴成大就學的吳祐嘉以0.01秒之差擊退，但吳祐嘉的28秒65成績，仍與亞運標28秒36慢了0.29秒之差，沒能如願提前達標的心願。

請繼續往下閱讀...

吳祐嘉。（泳協提供）

去年在世界中學生運動會就已經達標女子200蛙的李佳勳，今天也參加女子50蛙的比賽，在不是專長的項目中，僅游出33秒02，最終只獲第三，但她賽後還是對成為首位達亞運標的台灣選手覺得心情複雜，她說：「真的可以去亞運了嗎？當然很開心，原本是想一舉達世錦和亞運標，但後來只達了亞運標，所以，心情感覺有點複雜，有點開心又覺得可惜。」

今年9月即將成為台大工商管理系的新鮮人，李佳勳非常期待大學生活，但也擔心會跟不上台大的學業，「自己國際賽設定到明年亞運和2027年世大運，如果游不好就乖乖唸書去。」李佳勳父母親都是著名的手球教練，但其實早期她是以仰式起家，但國一全中運400公尺混合式只拿到第五，但2022年全中運卻意外拿到100、200蛙雙金後才確定專攻蛙式的選手。

明年名古屋亞運的游泳達標賽從今年6月起至明年5月為止，在有認證的台灣或國際賽事中達到亞運參賽標準的台灣泳將都可以獲得亞運門票，今年中正盃成為台灣自辦的首場亞運達標賽，亞運培訓總教練李澄峯表示，「這次中正盃因為剛好在暑訓前，培訓隊23人並沒有做特別的調整，只是讓大家當做暑訓前的調整而已。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法