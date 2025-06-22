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台塑盃》希望代表台灣參加奧運！金恩盃奇兵盧曼琳透露目標

2025/06/22 21:19

盧曼琳。（四維體育推廣教育基金會提供）盧曼琳。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽第2站今在台北市網球中心開打，19歲好手盧曼琳在會外首輪以7：5、6：3力退日本第8種子細木祐佳，力拚連兩週躋身會內舞台。

盧曼琳上週首站會外2連勝，成為唯一一位從資格賽拚進會內的地主好手，可惜在首輪就敗給後來封后的南韓新星具姸玗，她指出，對手實力不俗，該役也讓自己知道還有很多進步空間，因此接下來幾天努力訓練改進不足，希望能為第2站做更好的準備，她明將與第14種子李羽芸上演內戰。

盧曼琳在西雅圖出生，2021年轉籍台灣，2023年代表台灣參加金恩盃女網團體亞洲／大洋洲區第二級賽事，在最後一天賽事單打爆冷力退紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），雙打與詹皓晴合拍再奏捷，成為當年台灣隊重返一級的菜鳥奇兵。

原本就讀美國常春藤名校普林斯頓大學的盧曼琳自認球技未能突破，去年8月決定休學返台打職業賽，目前的教練是詹謹瑋的父親詹佛成，今以英語受訪的她說，目前還在努力精進中文，「因為教練都是跟我講中文，我的聽力還可以，但說還是會緊張，在家也會跟媽媽講中文練習。」

被問及職業生涯的目標，盧曼琳未提世界排名或冠軍數量，而是希望有一天能代表台灣參加奧運，她坦言，2年前的金恩盃讓自己印象深刻，「那次國家隊的經歷給我很大的動力，也讓我看到有很多人關注台灣網球，如果能有機會再披上國家隊戰袍一定很棒。」

盧曼琳。（四維體育推廣教育基金會提供）盧曼琳。（四維體育推廣教育基金會提供）

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