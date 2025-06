NBA》震撼彈！杜蘭特前往火箭 得知消息後第一反應曝光（影音）

杜蘭特轉戰火箭。(取自推特)

廖志軒/核稿編輯

〔記者盧養宣/綜合報導〕NBA總冠軍賽第7戰登場前先出現重大交易,太陽傳出終於與杜蘭特(Kevin Durant)分道揚鑣,將這位36歲明星前鋒送到火箭,換回J.格林(Jalen Green)、布魯克斯(Dillon Brooks)以及今年第10順位的首輪籤和5支次輪籤。

杜蘭特2023年從籃網轉戰太陽,與布克(Devin Booker)、畢爾(Bradley Beal)共組三巨頭,不過效果不如預期,本季團隊坐擁聯盟最高薪卻無緣附加賽,三巨頭如今也宣告解體。

杜蘭特本季在太陽出賽62場,平均繳出26.6分、6籃板、4.2助攻,根據《ESPN》指出,杜蘭特心目中理想的新東家包括熱火、馬刺與火箭,順利前往休士頓後也讓火箭在下季總冠軍賠率直線上升,僅次今要爭冠的西部龍頭雷霆。

值得一提的是,這項交易消息傳出時,杜蘭特正在紐約參加活動,因此也被捕捉到得知消息時的反應,他聽到消息第一時間反問是否為真,隨後帶著微笑表示,「讓我們拭目以待。」

