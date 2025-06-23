NBA》震撼彈！杜蘭特前往火箭 得知消息後第一反應曝光（影音）

杜蘭特轉戰火箭。（取自推特）
廖志軒／核稿編輯
〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA總冠軍賽第7戰登場前先出現重大交易，太陽傳出終於與杜蘭特（Kevin Durant）分道揚鑣，將這位36歲明星前鋒送到火箭，換回J.格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）以及今年第10順位的首輪籤和5支次輪籤。
杜蘭特2023年從籃網轉戰太陽，與布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）共組三巨頭，不過效果不如預期，本季團隊坐擁聯盟最高薪卻無緣附加賽，三巨頭如今也宣告解體。
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杜蘭特本季在太陽出賽62場，平均繳出26.6分、6籃板、4.2助攻，根據《ESPN》指出，杜蘭特心目中理想的新東家包括熱火、馬刺與火箭，順利前往休士頓後也讓火箭在下季總冠軍賠率直線上升，僅次今要爭冠的西部龍頭雷霆。
值得一提的是，這項交易消息傳出時，杜蘭特正在紐約參加活動，因此也被捕捉到得知消息時的反應，他聽到消息第一時間反問是否為真，隨後帶著微笑表示，「讓我們拭目以待。」
BREAKING: Kevin Durant was traded to the Houston Rockets while he was ON STAGE at Fanatics Fest.— Arye Pulli （@AryePulliNFL） June 22, 2025
He had no clue and even asked if it was real.
On his first reaction to being traded: “We’re gonna see man, we’re gonna see.” pic.twitter.com/UKixsyLT6B