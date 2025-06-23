杜蘭特將轉戰火箭 ESPN：太陽獲2球員6選秀權達交易

〔中央社〕體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA鳳凰城太陽在今天達成的重磅交易中，將兩屆總冠軍賽MVP得主杜蘭特交易給休士頓火箭。

ESPN引述未具名消息人士報導，36歲的杜蘭特（Kevin Durant）將轉戰休士頓火箭（Houston Rockets），鳳凰城太陽（Phoenix Suns）則換得格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、2025年選秀會第10順位選秀權，以及5個未來的二輪選秀權。

請繼續往下閱讀...

法新社報導，這項交易使得曾經帶領美國隊摘下4屆奧運金牌的2013-14年賽季NBA最有價值球員（MVP）杜蘭特，與本季率隊締造52勝30敗戰績、成為西區第2的休士頓火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）合體。

鳳凰城太陽雖然開出NBA史上最高薪酬，本季僅打出36勝46敗戰績，在西區排名第11。儘管如此，杜蘭特本季繳出平均26.6分、6籃板、4.2助攻與1.2阻攻表現，證明自己的頂尖競爭力。

路透社報導，杜蘭特正進入合約最後一年，年薪為5470萬美元。根據規定，他有資格於完成交易後，最早可於7月6日簽下一份兩年1億2200萬美元的延長合約。1140623

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法