MLB》鬼神二刀流！大谷翔平159公里飆2K+開轟5打點 道奇打爆國民

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出擊強投豪打，先發1局猛飆2K無失分，打擊上炸出本季第26轟，單場貢獻5打點，率隊以13：7痛宰國民。

「投手大谷」迎來本季第2次登板，只用1球決解決首名打者阿布拉姆斯（CJ Abrams），下一棒伍德（James Wood）靠失誤上壘，接著大谷連飆2K，凍結對手攻勢。

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大谷翔平。（路透）

大谷今天先發1局退場，同樣是開局投手的角色，用球數18球、最快球速98.8英哩（約159公里），沒被敲安無失分，有2次三振，防禦率降至4.50。

國民在3上靠著N.洛爾（Nathaniel Lowe）的3分砲先馳得點，道奇則在6下破蛋，馬恩西（Max Muncy）轟出滿貫砲逆轉戰局。

道奇7下攻勢再起，在無人出局滿壘局面，「打者翔平」掃出右外野清壘三壘安打，接著貝茲（Mookie Betts）跟進敲安送回大谷，後續馬恩西再度炸裂夯出3分彈，單場雙響砲，道奇鯨吞7分大局。

大谷翔平。（美聯社）

「打者翔平」8下轟出中外野2分砲，賽季第26轟出爐，擊球初速101.3英哩、飛行距離383英呎，助隊添加保險分。

道奇9上派出野手E.赫南德茲（Enrique Hernández）登板消化局數，但未能壓制國民打線，最終由費西亞（Alex Vesia）收拾殘局，道奇以13：7收勝。

「打者翔平」全場4打數敲2安，進帳5分打點，選到1保送，跑回3分，吞下2次三振，賽後打擊率為0.291。

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