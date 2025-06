哈里伯頓傷退。(路透)

〔記者盧養宣/綜合報導〕NBA總冠軍賽第7戰今點燃戰火,帶傷上陣的溜馬一哥哈里伯頓(Tyrese Haliburton)今在首節中段退場,倒地瞬間表情痛苦,最後在攙扶下退場,此役確定不會回歸。

哈里伯頓在冠軍系列賽飽受傷勢所苦,第5戰只有4分進帳,不過在第6戰出14分、5助攻,率隊將戰線延長至G7,他今持續帶傷上陣,開賽手感火燙,連飆3記三分彈幫助溜馬一度取得14:10領先。

不過隨後雷霆也靠卡魯索(Alex Caruso)回敬2顆三分球反超,接著哈里伯頓在倒數4分55秒持球進攻時無碰撞倒地,他趴在地上時表情痛苦拍地,疑似知道傷勢可能不輕,最後也在攙扶下離場,走進休息室通道時更完全用毛巾蓋住臉,情緒相當激動,在關鍵生死戰僅出賽7分鐘,外線4投3中拿下9分,可能成為此役轉捩點。

