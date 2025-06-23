NBA總冠軍賽》哈里伯頓阿基里斯腱受傷退場 溜馬打完上半場領先雷霆

西亞卡姆。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA總冠軍賽第7戰今點燃戰火，溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）今在首節中段就因傷退場確定不會回歸，溜馬打完上半場以48：47領先雷霆。

今年是NBA總冠軍賽第20次出現搶7大戰，最近一次則是2016年勇士對決騎士，帶傷上陣的哈里伯頓今首節就飆進3記三分球，但在倒數4分55秒受傷退場，溜馬打完首節以22：25落後雷霆。

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哈里伯頓在關鍵生死戰出賽7分鐘，外線4投3中拿下9分，隨後他的父親也向媒體證實，哈里伯頓確定是阿基里斯腱出現傷勢。

溜馬在哈里伯頓退場後將士用命，西亞卡姆（Pascal Siakam）也展現領袖風範，在暫停時持續鼓勵隊友，溜馬次節緊咬比分，雙方你來我往，內姆哈德（Andrew Nembhard）在最後4.1秒外線破網，幫助溜馬帶著48：47的反超進入下半場。

溜馬上半場整體命中率42.1%，外線命中率50%，西亞卡姆拿下全隊最高10分，內姆哈德也有9分進帳，雷霆以吉爾吉斯亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）16分最佳，替補的卡魯索（Alex Caruso）拿下8分。

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