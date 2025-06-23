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NBA總冠軍賽》哈里伯頓傷退 溜馬本季已3人遭遇阿基里斯腱傷勢

2025/06/23 09:45

哈里伯頓。（法新社）哈里伯頓。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽今進行生死第7戰，但溜馬當家一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）在第1節中段就因傷退場，目前已經確定為阿基里斯腱傷勢，但嚴重程度仍需檢查才能確定，而他也是溜馬本季第3位遭遇阿基里斯腱傷勢的球員。

哈里伯頓在這系列賽第3戰起就帶著小腿傷勢上陣，今天第7戰同樣帶傷繼續拚，而他在第1節連飆3記三分彈展現火燙手感，未料隨後卻因小腿傷勢倒地退場。哈里伯頓父親稍早已經證實是阿基里斯腱的傷勢，但確切嚴重程度，還得進一步檢查。

哈里伯頓成為溜馬本季第3位遭遇阿基里斯腱傷勢的球員，前勇士榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）在開季第一場就因左腳阿基里斯腱撕裂整季報銷，另一人則是中鋒傑克森（Isaiah Jackson），他在去年11月也出現阿基里斯腱撕裂傷勢。

這季NBA有不少球員遭遇阿基里斯腱傷勢，不包含休賽季的大亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo）以及在試訓時摩爾（Jalon Moore），已經多達8人遭逢同樣傷勢也創下新高，原本紀錄為2014-15賽季的5例。

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