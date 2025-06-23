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網球》哈薩克好手拿哈雷賽冠軍 梅德維夫：祝溫網和辛納或艾卡拉茲同區

2025/06/23 10:24

哈薩克好手巴伯里克在哈雷草地賽男單決賽，以6：3、7：6（7：4）擺平俄羅斯梅德維夫。（美聯社）哈薩克好手巴伯里克在哈雷草地賽男單決賽，以6：3、7：6（7：4）擺平俄羅斯梅德維夫。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕哈薩克好手巴伯里克（Alexander Bublik）在哈雷草地賽男單決賽，以6：3、7：6（7：4）擺平俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev），收下冠軍。奪下亞軍的梅德維夫還開玩笑對巴伯里克說：「恭喜你，希望你保持這樣狀態，溫網和辛納（Jannik Sinner）或艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）同一區。」

巴伯里克本季表現回春，但他坦言，其實去年溫網後度過一段艱困的日子，當時幾乎決定要退休，因為對網球失去熱情，只是他跟教練承諾會繼續訓練，而他也迎來轉機，今年法網打進8強，哈雷又奪冠，「這真的超乎我預期，這對我的職業生涯來說，是美妙的重生。」

巴伯里克的哈雷冠軍貨真價值，擊敗頭號種子辛納（Jannik Sinner）、捷克第7種子瑪哈奇（Tomas Machac）、俄羅斯第8種子卡恰諾夫（Karen Khachanov），對上俄國第3種子梅德維夫雖在第二盤搶七一度陷入1：4落後，但他連拿6分後來居上，生涯7次對戰首贏梅德維夫，時隔兩年後再度於哈雷奪冠，他的世界排名也上升15名至30名。

此外，巴伯里克也成為第4位曾至少在哈雷二度捧冠的球員，另外3人是費德爾（ Roger Federer）的10冠，卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）3冠，哈斯（Tommy Haas）2冠。

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