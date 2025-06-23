高球》女子PGA錦標賽最後一輪 徐薇淩並列第10創個人最佳

徐薇淩。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外女將徐薇淩今在LPGA大賽之一的KPMG女子PGA錦標賽最後一輪揮出70桿，以總桿292桿獲得並列第10，創下她參與此賽事的最佳成績，也是生涯第2度在大賽中打進前10。

總獎金1200萬美元（約3.5億台幣）的KPMG女子PGA錦標賽今年共有3名女將參戰，包含徐薇淩、錢珮芸和曾雅妮，可惜曾雅妮在前兩回合打完遭淘汰。

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徐薇淩在前3回合分別揮出75、75、72桿，這回合前9洞抓下2鳥，轉場後在第11洞又進帳1鳥，可惜第12、13洞吞下柏忌，好在第17洞又進帳1博蒂，最終揮出4日來最佳的70桿。

徐薇淩最終以總桿292桿獲得並列第10，進帳22萬6255美元獎金，這是她歷年來參與KPMG女子PGA錦標賽最佳成績，過去最佳成績為2015年的並列第21名，她表示，有記取前一回合打不好的地方進行調整，表現還算滿意，「這個球場風真的滿大的，長草區也不太好處理，這4天下來打得算不錯，很專注在每一桿，也很有耐心。」

另一台灣女將錢珮芸今天雖然獵下1老鷹也抓了2鳥，但她吞下1次雙柏忌、6柏忌，繳出76桿，並以總桿302桿獲得並列第60名。

澳洲女將李旻智今天抓3鳥、吞5柏忌，繳出74桿，以總桿284桿封后，賺進180萬美元（約5370萬元台幣）冠軍獎金。

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