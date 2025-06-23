NBA總冠軍賽》哈里伯頓重傷退場 「SGA」29分率雷霆擊敗溜馬相隔46年奪冠

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA總冠軍賽第7戰今登場，溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）首節中段就因阿基里斯腱傷勢提前退場，雷霆靠吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）29分、12助攻領軍，以103：91力退溜馬勇奪總冠軍，也是自2008年遷至奧克拉荷馬市以後首座金盃。

雷霆上次封王要追溯至1979年西雅圖超音速時期，等了46年再度登頂，而溜馬在ABA時代曾奪3冠，這次繼2000年後再度闖進總冠軍賽，在G6扳平戰局逼出NBA總冠軍賽第20次搶7大戰，可惜仍鎩羽而歸，與隊史首冠擦肩而過。

請繼續往下閱讀...

總冠軍系列賽飽受傷勢所苦的哈里伯頓今在首節倒數4分55秒就因傷退場，隨後確定為阿基里斯腱傷勢，此役未再回歸，出賽7分鐘，外線4投3中拿下9分。溜馬上半場靠50%的外線命中率，帶著48：47些微領先進入下半場，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大前兩節16分是全場最佳。

上半場外線18投僅4中的雷霆，易籃後逐漸找回外圍準星，團隊攻守俱佳，進攻端多點開花，防守端則逼出溜馬單節多達7次失誤，溜馬僅靠麥康諾（T.J. McConnell）單節12分獨撐，雷霆帶著81：68領先進入決勝節。

雷霆末節以9：0攻勢開局持續擴大領先，溜馬雖然努力弭平差距，但始終無法將分差縮小至個位數，雷霆終場就以12分差高捧金盃。

吉爾吉斯亞歷山大今繳出29分、季後賽生涯新高12助攻、5籃板，J.威廉斯（Jalen Williams）挹注20分，中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）18分、8籃板、5阻攻，溜馬方面，替補上陣的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）拿下全隊最高24分、另有13籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）挹注16分，內姆哈德（Andrew Nembhard）進帳15分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法