WTT挑戰賽》大戰6局完美復仇眼鏡弟 巴西一哥卡德拉諾連兩年奪冠

巴西名將卡德拉諾連兩年奪下盧比安納球星挑戰賽男單冠軍。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第3的巴西名將卡德拉諾，今天凌晨在2025年WTT盧比安納球星挑戰賽男單決賽，以4:2力退法國「眼鏡弟」F.勒布朗，連續兩年封王；世界排名26的長崎美柚則在「日本內戰」中以4:1擊敗昔日雙打搭檔木原美悠，摘下生涯首座球星挑戰賽等級的女單冠軍。

卡德拉諾在16強賽以3:2逆轉高承睿後，8強再以直落三輕鬆解決世界排名37的普卡爾，4強面對「眼鏡哥」A.勒布朗，卡德拉諾首局在9:1大幅領先下大意失荊州遭逆轉，以11:13、11:13連丟2局，但他及時回神，第3局起重新掌控局面，以11:8、11:8、11:6連追3局，有驚無險晉級決賽。

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世界排名第7的F.勒布朗，8強先以3:1擊退世界排名21的日本小將松島輝空，4強再以同樣比數力克世界排名第10的斯洛維尼亞一哥約基奇，連續兩年在決賽對上卡德拉諾。

卡德拉諾生涯對戰F.勒布朗以2勝4負居下風，尤其在去年巴黎奧運的團體賽、男單銅牌戰兩度敗在勒布朗拍下。這次再度對決，卡德拉諾首局在10:8聽牌下，雖錯過2個局點，仍以12:10拿下；次局更在5:10絕境下化解7個局點後，15:13後來居上，取得局數2:0領先。

F.勒布朗隨後展開反擊，以13:11、11:8連追2局，一舉扳平戰局。今年奪下世界盃冠軍、世錦賽男單銀牌的卡德拉諾也展現強大的抗壓性，關鍵第5局在8:9落後下連拿3分，以11:9、11:6連下兩城，完成衛冕。

女單方面，日本雙姝長崎美柚、木原美悠這一站手感發燙，長崎美柚從16強戰起，連續擊退韓菲兒、何卓佳和陳熠3名中國好手；木原美悠也連克早田希娜、石洵瑤和轉籍澳門的前世界球后朱雨玲，挺進決賽。長崎美柚首局在7:10逆境下連拿5分後來居上後，打出氣勢，最終以12:10、11:2、11:4、7:11、11:6快意奪冠。

巴西一哥卡德拉諾在決賽力退法國眼鏡弟F.勒布朗，快意封王。（取自WTT官網）

日本女將長崎美柚擊退隊友木原美悠，摘下女單冠軍。（取自WTT官網）

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