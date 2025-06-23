NBA總冠軍賽》暖心！溜馬無緣隊史首冠 哈里伯頓拄拐杖安慰隊友（影音）

哈里伯頓拄拐杖安慰隊友。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）今在NBA總冠軍賽第7戰因阿基里斯腱提前退場，球隊最終也輸給雷霆與隊史首冠擦肩而過，哈里伯頓賽後拄著拐杖在休息室迎接隊友，畫面令人動容。

今天雷霆擊敗溜馬封王後，在總冠軍頒獎儀式開始前，轉播畫面也先帶到落敗溜馬的一方，首節中段就因傷退場未再回歸的哈里伯頓拄著拐杖在休息室通道迎接隊友，而隊史傳奇米勒（Reggie Miller）則為打出精彩一年的團隊送上暖心鼓勵，今拿下16分、6籃板的麥康諾（T.J. McConnell）忍不住在前輩懷中潰堤。

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麥康諾賽後對於哈里伯頓在通道迎接隊友的舉動表示，自己完全不會訝異，「他就是這樣的隊友，把自我放到一旁，遇到這樣的傷勢後他大可以在休息室自怨自艾，但他沒有這麼做，我們當時都為輸球心碎，但他出來迎接、安慰我們，哈里伯頓就是這樣的人。」

Tyrese Haliburton on crutches greeting his teammates pic.twitter.com/a3xhHFeqgf — SportsCenter （@SportsCenter） June 23, 2025

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