MLB》響尾蛇隊「台灣日」9/20登場 張泰山預告：想邀卡洛爾打國家隊

開球嘉賓張泰山驚喜現身。（帕菲克國際運動行銷提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕由帕菲克國際運動行銷攜手美國職棒MLB亞利桑納響尾蛇隊舉辦的「2025亞利桑納響尾蛇台灣日」將於美國時間9月20日，在響尾蛇隊主場隆重登場。活動邁入第二屆，今年特別邀請中華職棒傳奇球星張泰山擔任開球嘉賓，並由在韓國出道的台灣女團「GENBLUE幻藍小熊」獻上賽前表演，展現最具台灣魅力的文化盛典。

本次活動由帕菲克國際運動行銷主辦，並與大鳳凰城台美商會、大魯閣集團共同合作，活動內容全面升級。為回應去年熱烈迴響，今年共推出1,500張限量套票，將於美國時間6月22日20:00起，於響尾蛇隊官方網站開賣（購票連結）。每組套票包含「台灣日」專區球票及限量版2025紀念球衣，該球衣亦於今日記者會首次亮相。

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主辦單位帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒表示：「很高興能再次與響尾蛇球團合作舉辦台灣日。今年我們特別邀請台灣的傳奇球星張泰山與新世代偶像團體GENBLUE幻藍小熊一同前來，展現不同面向的台灣風貌。我們也將開團，邀請熱愛棒球的台灣球迷一同赴美觀戰，親身見證這場精彩活動。」

協辦單位大鳳凰城台美商會會長黃錫珩指出：「去年的台灣日活動獲得當地僑界熱烈支持，加上近年台灣科技產業進駐亞利桑納，使台灣人口迅速增加。今年年初起，不少僑民即主動詢問台灣日是否續辦，顯見其高度期待。商會也藉此機會邀請GENBLUE幻藍小熊於中秋晚宴演出，全社區都引頸期盼。」

合作夥伴大魯閣集團親子事業處處長許耀懋則提到：「很榮幸能參與這次台灣日活動，不僅是展現台灣文化，也是大魯閣成功拓展美國市場非常好的宣傳契機。大魯閣今年暑假，將於鳳凰城的兩座城市梅薩與錢德勒設立兩間以棒壘球為主題的娛樂場域，期望透過這次合作，以棒壘球為主題的娛樂場域，讓更多人認識來自台灣的棒球娛樂品牌。」

表演單位天空娛樂營運長王維皓表示：「非常感謝主辦單位的邀請與信任，讓GENBLUE幻藍小熊有機會成為首支登上MLB球場演出的華人女子團體。GENBLUE幻藍小熊將透過他們的賣力的演出向大家展示華人女子團體的青春與活力，邀請大家共同見證這歷史時刻。」

將擔任開球嘉賓的中職傳奇球星張泰山也分享：「非常榮幸能參與這次台灣日活動，也感謝經紀公司影響力動能公司的促成。能代表台灣棒球擔任開球嘉賓，這不僅是個人榮耀，更是全體棒球人向世界展示台灣棒球熱情的重要機會。如果有機會，我也希望能將台灣球迷的支持傳達給台裔球星Corbin Carroll，盼他未來能為國家隊效力。」

記者會尾聲，GENBLUE幻藍小熊驚喜現身，並帶來熱力四射的演出，掀起全場高潮。成員們表示，能參與台灣日擔任表演嘉賓，感到無比榮幸，也預告將於活動當天帶來九月全新單曲，期盼為現場觀眾留下深刻印象。

本次台灣日活動特別感謝亞利桑納響尾蛇隊、大鳳凰城台美商會及大魯閣棒壘球打擊場的熱情支持與協助，共同推動台灣文化走向國際舞台。

合作儀式、台灣日球衣樣式首度亮相。（帕菲克國際運動行銷提供）

響尾蛇台灣日記者會。（帕菲克國際運動行銷提供）

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