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中職》網路票數66萬385票！ 江坤宇獲中職2025年明星賽人氣王

2025/06/23 15:24

江坤宇。（資料照，記者陳逸寬攝）江坤宇。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2025年明星賽將於7月19、20日在台北大巨蛋舉行，由TEAM STAR迎戰TEAM TAIWAN，今天舉行售票暨名單公布記者會，中信兄弟江坤宇奪下人氣王。

今年投票數再創新高，網路投票突破2千萬票，雜誌投票近19.5萬票，通訊投票為41,335票，總票數高達21,468,829票，創下歷屆明星賽票選新紀錄，江坤宇以網路票數660,385票高居榜首，專業人士票選獲91票，加權統計後登上人氣王。

全壘打大賽參賽名單同步揭曉，參賽選手全由網路票選產生，最終票選前8名為魔鷹、林安可、吉力吉撈．鞏冠、張育成、林智勝、許基宏、張志豪、曾頌恩。

明星賽門票將於25日中午12點在ibon售票系統開賣，大巨蛋內野全區開放，外野開放B1區，內野B1「白金特區」4080元、每場限量252席，採實名制購票，除有專屬通道入場，另可獲得限定好禮女孩簽名毛巾一條及女孩碰拳會資格。

其餘區位與票價為B1「精品熱區」2080元、「精品中央區」1880元、「精品站立區」1580元、「精品商務區」1180元、「精品經濟區」880元；內野上層L2分為「乖乖熱區」880元、「乖乖一般區」680元；L4「乖乖同樂區」和外野B1「滋動區」均為580元；L5「攻蛋同樂區」480元。

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