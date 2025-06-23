NBA》超可愛！ 雷霆哈爾特斯坦之子頒獎台上竟呼呼大睡（影音）

哈爾特斯坦的兒子在頒獎台上於父親的懷裡睡著。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕雷霆在今天NBA冠軍賽G7擊敗溜馬成為今年總冠軍，陣中長人哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）的兒子E.哈爾特斯坦（Elijah Hartenstein）卻在頒獎時睡倒在自己父親懷裡，場面相當溫馨。

根據美媒報導，E.哈爾特斯坦的年紀在1歲左右，他在雷霆全隊上頒獎台時睡倒在父親懷裡，哈爾特斯坦受訪被問到兒子的狀況時回答：「我不知道為什麼他現在睡著了，但我猜應該是不夠大聲吧。」隨後便向觀眾揮手，台下觀種也跟著鼓譟起來，不過E.哈爾特斯坦依舊睡得香甜。

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哈爾特斯坦是雷霆本季的重點補強人物，去年休賽季雷霆以3年8700萬美元網羅他，儘管本季因傷只打57場，但平均11.2分、10.7籃板、3.8助攻仍創生涯新高，季後賽場均也有8.1分、7.5籃板、2.1助攻的表現，是雷霆奪冠不可或缺的要角。

Isaiah Hartenstein's son was KNOCKED OUT during OKC's trophy presentation pic.twitter.com/UbKEto9FvB — Bleacher Report （@BleacherReport） June 23, 2025

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