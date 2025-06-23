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經典賽》「因為不容易才更要去努力」蔡其昌赴美邀請3位台美混血球員

2025/06/23 17:32

卡洛爾。（資料照）卡洛爾。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職會長蔡其昌將於7月9日赴美10天，拜會卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、強納森‧龍（Jonathon Long）3位台美混血球員，邀請他們參加在明年經典賽為台灣隊助陣，蔡其昌坦言，這個任務非常艱鉅，他決定親自跑一趟美國，當面展現中職的誠意。

蔡其昌指出，此行會分別前往卡洛爾3人球隊所在的城市，也與3位球員約好時間，他們也很樂意來談這件事，「這次去的時間不長，又要跑很多城市，我會努力去做，希望在跟他們見面以後，會有好消息。」

蔡其昌坦言，卡洛爾是大聯盟明星球員，甚至有機會入選美國隊，另外2位也可能有各自的生涯規劃，要完成這件任務並不容易，「就是因為不容易，才更要去努力。」

蔡其昌表示，如果行程附近剛好有小聯盟台灣選手在比賽，也會安排見面，目前可以確定，距離林維恩、沙子宸的城市比較接近，加上兩人剛好休假，比較有機會遇到。

蔡其昌將於7月9日啟程，在中職明星賽開打前返台，同行的有中職秘書長楊清瓏、前旅美球員郭泓志，情蒐團隊另一位前旅美球員陳偉殷會在美國會合，至於日職部份，之後會請情蒐團隊另一位成員林威助協助。

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