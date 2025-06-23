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經典賽》加入台灣隊將提升實力 曾豪駒期待3位台美混血球員

2025/06/23 18:11

TEAM TAIWAN總教練曾豪駒（右）。（中職提供）TEAM TAIWAN總教練曾豪駒（右）。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今天公布2025年明星賽TEAM TAIWAN球員名單，30位球員雖以12強賽、經典賽資格賽陣容為主體卻沒有張育成，總教練曾豪駒表示，張育成與台鋼雄鷹林詩翔、中信兄弟鄭浩均等人都列入持續觀察名單，期待3位台美混血球員能為台灣隊助陣。

曾豪駒指出，距離明年經典賽還有一段時間，張育成目前還在受傷，希望他以傷勢復元優先，再好好準備球季賽，列入大名單的球員都在觀察中，除了張育成還有好幾位受傷的球員，希望他們可以好好養傷，保持健康在球季好好表現。

曾豪駒表示，特地把林智勝、胡金龍選入台灣隊，是因為兩人過去都是國家隊常客，今年都是球員生涯最後一年，希望藉由明星賽感謝他們，也讓台灣隊有個傳承，有可能在明星賽把兩人排進先發；林詩翔、鄭浩均等年輕選手今年表現突出，教練團也會持續觀察，希望看到更多年輕選手展現能力。

中職會長蔡其昌將於7月9日赴美，拜會主要拜訪卡洛爾（Corbin Carroll）等3位台美混血球員，曾豪駒認為，此行主要是表達誠意，並了解選手的意願，很期待3人能在經典賽為台灣隊助陣，「他們3位在我們評估的上面，如果加入會提升我們的實力。」

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