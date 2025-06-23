中職》首次擔任明星賽總教練 平野惠一：把每位選手健康地還給母隊

中華職棒2025明星賽售票暨名單公布暨記者會。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒2025年明星賽將於7月19日、20日在台北大巨蛋舉行，TEAM STAR由中信兄弟總教練平野惠一擔任總教練，身為賽史繼2012年中島輝士後第1位獨自領軍的外籍教頭，他只有一個想法：把每位選手健康地還給母隊。

平野指出，希望帶給球迷精彩的比賽，能擔任明星隊總教練很榮幸也很感恩，身為總教練最在意選手不要受傷，他滿腦子都在思考如何順利地結束明星賽，把選手健康地還給母隊，至於球團日前發布的影片中，他向王建民「復仇」的橋段雖獲球迷好評，但在明星賽應該不會出現。

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平野表示，去年明星賽很有趣，氣氛也很好，今年與去年一樣沒有劇本，一切就自然發生，明星賽應該讓球員盡情演出，加上洪一中、古久保健二、葉君璋、陳金鋒等總教練的年紀都比他大，他會盡量保持低調，「譬如陳金鋒，他是賢拜，我在明星賽會當他的小弟。」

得知子弟兵江坤宇以破66萬票獲選人氣王，平野坦言沒有想過、有點嚇一跳，「反而今後要感謝他，很感謝有機會可以在同隊打球、當江坤宇的總教練」，看到年輕投手盧孟揚也入選明星隊，他覺得是很好的事，「希望孟揚的實力不會輸給人氣。」

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