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MLB》原本還需要2週！ 主帥透露大谷翔平閃電回歸投手丘關鍵

2025/06/24 07:00

大谷翔平回歸投手丘後2場比賽表現漸趨佳境。（路透）大谷翔平回歸投手丘後2場比賽表現漸趨佳境。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本二刀流巨星大谷翔平，在今天完成本季第二度二刀流出賽，主投1局飆2K，還敲出1轟猛灌5分打點，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在節目上透露，其實大谷翔平原本並沒有要這麼快復出。

大谷翔平在6月17日睽違663天重返投手丘，當日主投1局失1分，並以二刀流身分敲出兩支安打，但其實在前一天，羅伯斯才在受訪時透露大谷翔平只是能「提前」重返賽場，可是不久後道奇官方就直接宣布，他將在隔天先發登板。

羅伯斯在日本節目上提到，其實原本是希望他能夠以投到5局為目標，這樣的話還需要2個禮拜的時間，但大谷翔平在回歸4天前向他表示，如果要實戰投打練習（Live BP）的話，或許直接在比賽中登板也可以，因此才讓他提前登場。大谷翔平表示：「如果只是投1局的話，在大聯盟的比賽也可以投。」

羅伯斯指出，大谷翔平自己覺得可以在比賽中投球，是他閃電回歸的關鍵。儘管對大谷投出超過160公里的速球有些擔心，不過羅伯斯仍認為，大谷翔平很了解自己的身體，所以沒問題。「本來就沒有期待大谷翔平表現得很完美，但他的控球很好。」

對於未來大谷是否能夠持續增加投球局數，羅伯斯有正面想法：「應該會更好。在登板後他也覺得自己的手感不錯，這才是最重要的。」

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