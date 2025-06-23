TPBL冠軍賽》艾德繳14分+胡瓏貿10分 海神半場打完領先國王12分

胡瓏貿。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽第4戰今在高雄巨蛋登場，系列賽以1：2落後的高雄海神，上半場在艾德砍14分，以及胡瓏貿、陳懷安各拿10分帶領下，暫時以63：51領先新北國王。

海神前役帶著5分領先進入決勝節，卻沒能擋下對手逆襲，讓林書豪一人單節獨攬14分率隊突圍，收下逆轉勝。系列賽以1：2落後海神，今天洋將陣容調整，因威勝背部不適改登錄摩爾斯，希望能力阻對手在自家主場聽牌。

請繼續往下閱讀...

海神開局在艾德、邱子軒火力串聯之下，取得5：0領先，但國王很快還以顏色扳平，但該節尾聲陳懷安、艾德接力得分，海神一度擴大領先，國王沃許本逮到機會反擊，持續緊咬，海神首節打完暫時以30：27領先。

海神在次節打出8：3攻勢，國王靠著林書豪連拿5分止血，隨後海神在艾德帶領下將領先擴大到雙位數，雖然他因陷入犯規麻煩暫時被換下場，但靠著陳懷安、克雷格的火力，海神穩住陣腳，半場打完暫時以63：51領先。

海神在上半場有4人得分上雙，艾德拿下14分最高，胡瓏貿、陳懷安和克雷格都攻下10分；國王方面，沃許本拿下12分全隊最高。

林書豪。（記者李惠洲攝）

艾德。（記者李惠洲攝）

林書緯。（記者李惠洲攝）

陳懷安。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法