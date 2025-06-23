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游泳》劉姵吟打破100蝶全國紀錄 小將游睿頫中正盃5天狂摘13金

2025/06/23 21:16

劉姵吟。（泳協提供）劉姵吟。（泳協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕為期五天的全國中正盃游泳錦標賽今進行最後一天賽程，劉姵吟在女子100公尺蝶式游出1分0 秒18打破全國紀錄，首度將100蝶全國紀錄收入囊中。

中正盃今最後一天個人舉行100仰、100蝶和50自三項，在女子100蝶部份，北市大「沈默王牌」劉姵吟游出1分00秒18，刷新原由韓安齊保持的1分00秒19，首度將自己名字掛上100蝶全國紀錄的榜上。

劉姵吟首度刷新全國紀錄，可惜沒達到亞運參賽標準59秒60，差了僅0.58秒，她說：「本來是希望可以破1分鐘內，我知道要達標不容易，但我覺得我前50公尺再加上轉身都還可以再進步。」

「沈默王牌」劉姵吟連續兩屆全大運摘下8金，已經是北市大泳隊不折不扣的一姐，態度依舊低調不愛說話，她的努力唯獨教練許志傑都看在眼裡，他說：「姵吟在這兩年間兩次肩膀脫臼，但傷後復出，心智也愈來愈成熟，是她可以逐漸進步的原因，亞運是她的階段目標，希望在今年就能夠順利達標，我對她很有信心。」

今年中正盃也有不少台灣泳壇的未來潛力新秀，在男子11&12歲組中桃園青溪國小「油豆腐」游睿頫展現恐怖潛力，今最後一天再包辦100仰、100蝶、50自和200公尺混合式接力4金後，累積五天共摘下驚人13金，奪金率百分之百，游睿頫說：「雖然有點累，但我喜歡競爭，更喜歡贏的感覺。」

游睿頫身高165公分，身材不算特別高大，但青溪國小泳隊教練黃詩婷說：「睿頫的水感特別好，恢復能力也強，後面兩天就比7項，但他一點都沒有累的感覺，而且他對動作的理解力特別好，訓練也都能做到教練的要求，目前他四式平均，肌肉也都還沒長出來，未來會有很大的可塑性。」

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