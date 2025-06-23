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TPBL冠軍賽》艾德25分+邱子軒13分 海神打趴國王系列賽扳平

2025/06/23 21:25

海神大勝國王扳平戰局。（記者李惠洲攝）海神大勝國王扳平戰局。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽第4戰今在高雄巨蛋登場，系列賽以1：2落後的高雄海神力阻對手聽牌，艾德砍下全場最高25分，加上邱子軒、陳懷安各貢獻13分，率隊以117：99痛宰新北國王，系列賽扳成2：2。

海神前役帶著5分領先進入決勝節，卻沒能擋下對手逆襲，讓林書豪一人單節獨攬14分率國王突圍，收下逆轉勝。系列賽以1：2落後海神，今天洋將陣容調整，因威勝背部不適改登錄摩爾斯，希望能力阻對手在自家主場聽牌。

海神開局在艾德、邱子軒火力串聯之下，取得5：0領先，但國王很快還以顏色扳平，該節尾聲陳懷安、艾德接力得分，首節打完暫時以30：27領先。次節海神打出8：3攻勢，國王靠著林書豪連拿5分止血，隨後海神在艾德帶領下將領先擴大到雙位數，雖然他因犯規麻煩暫時被換下場，但靠著陳懷安、克雷格的火力，海神穩住陣腳，半場打完暫時以63：51領先。

海神在上半場有4人得分上雙，艾德拿下14分最高，胡瓏貿、陳懷安和克雷格都攻下10分；國王方面，沃許本拿下12分全隊最高。

易籃後，海神打出一波6：0攻勢，持續擴大領先，且蘇文儒一次精彩抄截，加上克雷格和摩爾斯合作演出接力灌籃，再度帶動球隊氣勢，且趁著國王進攻熄火，海神一舉將領先擴大到20分，但林書豪、桑尼跳出助隊稍微止血，3節打完海神仍握有14分領先。

海神在末節以8：0攻勢開局，國王攻守也亂了節奏，隨後艾德三分球、摩爾斯灌籃，再度擴大優勢，不給國王任何機會，順利在自家主場守住勝利，系列賽戰成2：2。

海神今天7人得分上雙，艾德繳出全場最高25分、8籃板，摩爾斯19分次之，本土球員也有不俗表現，邱子軒、陳懷安都拿下13分，胡瓏貿貢獻12分。國王方面，沃許本繳出全隊最高20分，林書豪16分、10助攻。

艾德砍下全場最高25分。（記者李惠洲攝）艾德砍下全場最高25分。（記者李惠洲攝）

海神大勝國王扳平戰局。（記者李惠洲攝）海神大勝國王扳平戰局。（記者李惠洲攝）

摩爾斯灌籃得分。（記者李惠洲攝）摩爾斯灌籃得分。（記者李惠洲攝）

邱子軒。（記者李惠洲攝）邱子軒。（記者李惠洲攝）

陳懷安。（記者李惠洲攝）陳懷安。（記者李惠洲攝）

林書豪。（記者李惠洲攝）林書豪。（記者李惠洲攝）

沃許本。（記者李惠洲攝）沃許本。（記者李惠洲攝）

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