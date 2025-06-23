TPBL冠軍賽》前役0分還被罰錢但這場回神 邱子軒自嘲花錢消災

邱子軒。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神後衛邱子軒在總冠軍賽第3戰得分掛零，但他心態未受影響，今天成功揮別低迷手感，拿下全隊本土最高13分，他表示，教練和隊友鼓勵他持續出手，他也保持正能量，希望用自己的方式來幫助球隊。

25歲的邱子軒在T1第2季加入海神，成為球隊倚重的後場戰力之一，但他在去年1月遭遇左膝前十字韌帶斷裂傷勢，賽季報銷，直到這季中才回歸，而他也逐漸找回自己狀態，並在上一輪季後賽場均貢獻12.6分、2.6助攻。

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邱子軒在總冠軍賽持續先發上陣，但他在前兩戰合計只拿8分，第3戰甚至沒有任何分數入袋，只貢獻1籃板、1助攻，陷入低潮，且他在第3戰賽後還因不小心對裁判比出「收錢」手勢，被聯盟罰了3萬元，他苦笑說：「當作花錢消災，事情就發生了，但不是什麼大事，記取教訓也不用想太多。」

不過，邱子軒很快調整好自己，這一戰攻下13分、7籃板、2助攻，命中率超過5成，攻守都有不錯發揮。他透露，前一天練球時，隊友克雷格一直對他比「零分」手勢，用開玩笑的方式激勵他，「他要我勇敢去投籃、去得分。 」海神目前將系列賽扳成2：2，他認為，下一場還是先從防守做起，也不會因為大家看好新北國王而有影響，「球是圓的，打了才知道。」

TPBL海神兩場主場都吸引超過1萬名球迷進場，前役為滿場1萬2千人，今天即便是星期一晚上也有1萬0142人，邱子軒對於球迷進場力挺相當開心，自認有點人來瘋的他笑說，「當然是人越多越好！」

邱子軒。（記者李惠洲攝）

邱子軒。（記者李惠洲攝）

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