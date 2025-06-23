撞球》妹妺周家嘉重返撞壇勇奪生涯首冠 周婕妤:比自己奪冠還開心

周家嘉（右）奪下生涯首座職撞排名賽冠軍，姐姐周婕妤（左）與有榮焉。（撞球總會提供）

〔記者許明禮／台北報導〕一度封桿10年，去年才重返撞壇的「淘氣獵手」周家嘉，今天在2025年RENATA女子職業撞球排名賽第162站連闖4關，最終在決賽以9:7逆轉「龍捲風」陳禾耘，贏得生涯首座職撞排名賽冠軍，笑納5萬元獎金。

30歲的周家嘉是台灣球后「大眼妹」周婕妤的妹妹，從小就在姊姊的薰陶下接觸撞球，高中時和郭思廷並稱一時瑜亮，但後來因很早步入婚姻，專心在家帶小孩，逐漸淡出撞壇，直到去年因兩個兒子都長大了，她決定重新追尋夢想。

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這1年多來，周家嘉幾乎天天待在球場練球，姊姊出國比賽時也順便幫忙照看學生，打球態度比以前更投入，而且只要哪裡有比賽就報名，利用比賽磨練球技。

周婕妤表示，妹妺個性和她截然不同，天真浪漫又外向，年輕時有些浮躁，其實不太適合當撞球選手，不過，隨著年齡增長和生活的歷練，現在打球沉穩很多。

周家嘉16強先以8:4擊退林筱琦，8強再以8:4解決謝喻雯，4強賽更克服3:6落後，在搶尾局演出一桿清檯，8:7逆轉魏子茜，首度闖進決賽。陳禾耘也連退范育瑄、陳佳樺和蘇憶雲，挺進冠軍戰。

周家嘉在決賽克服開局1:3落後，在5:6時利用對手連續進攻失誤連拿3局，以8:6聽牌，陳禾耘雖然追回1局，但關鍵的第16局6號球做球失誤，導致7號形成大角度薄球，最終進攻失手，讓周家嘉以9:7險勝。

周家嘉贏球後，周婕妤也衝進場內給妹妹一個熱情的擁抱，她說，「看到妹妹奪冠，比我自己拿冠軍還要開心!她這一年多來努力的付出總算值得了!」

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