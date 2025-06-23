晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL冠軍賽》前進新莊搶聽牌勝 海神主帥費雪點出關鍵

2025/06/23 23:00

海神在總冠軍賽第4戰扳平戰局。（記者李惠洲攝）海神在總冠軍賽第4戰扳平戰局。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今天在總冠軍賽第4戰以117：99擊敗新北國王，系列賽扳成2：2平手，下一戰要作客新莊體育館搶聽牌勝，海神主帥費雪認為，一定要把心態保持好，每場比賽會越來越難，要把能量維持到最好。

海神賽前在這系列賽以1：2落後，但今天全隊火力全開，7人得分上雙，團隊命中率高達50.6%，三分球32投14中，費雪也對於球員表現讚譽有加，他認為，球隊進攻發揮得不錯，每節得分都領先，另外在抄截、籃板數據也都不錯，「現在戰成2：2平手，對於這樣的結果我和球員都感到很興奮，現在好好復原、調整，專心準備下一戰。」

艾德今天攻下全場最高25分、8籃板，頂替受傷的威勝上陣的摩爾斯，今天繳出全隊次高19分、6籃板，變陣收到成效，費雪認為，其實摩爾斯的心態一直都很好，「他知道這一戰任務很重要，他也知道該如何運用自己的武器，包含籃板掌握、反快攻等都做得很好。」

對於接下來要前進新莊搶聽牌勝，費雪說：「同樣對戰組合已經打4場，當然是會有一些改變，主要是心態很關鍵，要保持好，但不變的是，防守強度一定是會上身體，且每一場越來越難，希望球員能跑起來分享球去找到空檔，做好我們該做的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中