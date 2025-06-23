TPBL冠軍賽》前進新莊搶聽牌勝 海神主帥費雪點出關鍵

海神在總冠軍賽第4戰扳平戰局。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今天在總冠軍賽第4戰以117：99擊敗新北國王，系列賽扳成2：2平手，下一戰要作客新莊體育館搶聽牌勝，海神主帥費雪認為，一定要把心態保持好，每場比賽會越來越難，要把能量維持到最好。

海神賽前在這系列賽以1：2落後，但今天全隊火力全開，7人得分上雙，團隊命中率高達50.6%，三分球32投14中，費雪也對於球員表現讚譽有加，他認為，球隊進攻發揮得不錯，每節得分都領先，另外在抄截、籃板數據也都不錯，「現在戰成2：2平手，對於這樣的結果我和球員都感到很興奮，現在好好復原、調整，專心準備下一戰。」

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艾德今天攻下全場最高25分、8籃板，頂替受傷的威勝上陣的摩爾斯，今天繳出全隊次高19分、6籃板，變陣收到成效，費雪認為，其實摩爾斯的心態一直都很好，「他知道這一戰任務很重要，他也知道該如何運用自己的武器，包含籃板掌握、反快攻等都做得很好。」

對於接下來要前進新莊搶聽牌勝，費雪說：「同樣對戰組合已經打4場，當然是會有一些改變，主要是心態很關鍵，要保持好，但不變的是，防守強度一定是會上身體，且每一場越來越難，希望球員能跑起來分享球去找到空檔，做好我們該做的。」

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