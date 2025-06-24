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MLB》「無法助球隊贏球」還有6億多約的31歲三壘手慘遭紅人DFA

2025/06/24 07:48

坎德拉里歐。（資料照，法新社）坎德拉里歐。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人31歲三壘手坎德拉里歐（Jeimer Candelario）今年出賽22場，打擊率僅1成13，他在4月底因下背部受傷，被放進10天傷病名單。如今紅人隊無意續留坎德拉里歐，今天把他給指定讓渡（DFA）。

坎德拉里歐在2023年12月與紅人隊簽下一紙4500萬美元（約新台幣13.4億元）的合約，去年出賽112場，交出20轟、56分打點，打擊率2成25的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.708。這是坎德拉里歐自2023年的單季22轟後，連兩年有單季至少20轟的表現。

不過，坎德拉里歐今年出賽22場，共80打數只敲9安，有2轟、10分打點，打擊率1成13，多項數據創下生涯最差。坎德拉里歐本季守過12場三壘防區，8場擔任一壘手，有3場擔任指定打擊。

坎德拉里歐與紅人還有一年半的合約，金額約2250萬美元（約新台幣6.74億），紅人隊高層仍決定把他給DFA。

根據《The Athletic》報導，對於把坎德拉里歐給指定讓渡，紅人隊棒球營運總裁克拉爾（Nick Krall）表示，「保留現有球員，我覺得這給我們最好機會去贏得比賽，而不是拉上他。」克拉爾直言這是一筆沉默成本，「因為你不能讓一名無法幫助球隊獲勝的選手上場。」

坎德拉里歐生涯待過小熊、老虎、國民、以及紅人，生涯在大聯盟10個賽季，合計出賽880場，累積110轟、384分打點，平均打擊率2成34。

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