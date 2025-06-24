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MLB》明星賽票選白熱化！賈吉穩坐人氣王、大谷翔平高居國聯第一

2025/06/24 07:30

大聯盟官網公布明星賽第一階段票數。（取自大聯盟官網）大聯盟官網公布明星賽第一階段票數。（取自大聯盟官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟明星賽將在7月16日於勇士主場盛大舉行，今天官網公布第一階段最新票數，兩聯盟依舊由洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與道奇日本二刀流球星大谷翔平高居榜首。

目前賈吉以269萬9483票領先全大聯盟，在美聯領先第2名的水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）多達80萬票。賈吉有望成為自2007-08年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來，首位連續2年成為大聯盟人氣王的球員。

大谷翔平以拿下252萬1718票高居國聯第一，仍有機會追上賈吉，同時大谷也是國聯4位破200萬票的球員之一，其餘3人為道奇佛里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）、小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。

票選競爭最激烈的是美聯一壘手，藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以119萬2604票位居第一，洋基強打高德施密特（Paul Goldschmidt）以111萬8501票緊咬，兩人只差7萬多票。

根據規則，兩聯盟最高票球員，將自動成為該聯盟明星隊先發，除此之外，每個守備位置票數前2名，以及外野手票數前6名的球員，將進入第二階段票選。第一階段將於美東時間6月26日截止。

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