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MLB》運動家落腳賭城！斥資近520億蓋最「小」球場、2028年完工

2025/06/24 09:01

運動家將斥資17.5億美元在拉斯維加斯蓋新球場，可以容納3萬3千人。（法新社）運動家將斥資17.5億美元在拉斯維加斯蓋新球場，可以容納3萬3千人。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家離開待了約半個世紀的奧克蘭，搬家到拉斯維加斯，新球場預計在2028年落成。運動家將斥資17.5億美元（約新台幣519億元）蓋新球場，可以容納3萬3千人，該場館將成為大聯盟最小的球場。

美國職棒大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）、運動家隊老闆費雪（John Fisher）和總裁巴丹（Marc Badain）、傳奇球星如芬格斯（Rollie Fingers）和史都華（Dave Stewart）、以及地方官員共同出席運動家新球場的開工儀式，費雪向在場賓客宣布：「我們是拉斯維加斯的球隊，希望從最年輕的球迷培養起，因為抓住孩子就能抓住家長，建立一支成功球隊與建球場一樣，都需要時間。」

運動家在拉斯維加斯新球場外型相似雪梨歌劇院，上方將會有5個外層，還會有超大螢幕顯示比賽資訊，球場外野設有玻璃窗，可以遠眺拉斯維加斯大道，不同於傳統的中央空調，新球場的冷氣將從座椅下方分散式送風。

運動家這座新球場將耗費17.5億美元，其中有3.8億美元是內華達州議會批准的納稅人稅金，運動家成為NFL突擊者、NHL金騎士、WNBA王牌之後，第4支在拉斯維加斯第四支職業運動球隊。

大聯盟主席曼佛瑞表示：「依照當地人口結構、其他運動成功經驗，以及觀光產業的規模來看，這三大優勢讓拉斯維加斯成為我們的理想市場，我完全相信這支球隊將在此取得成功。」

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