MLB》曾單季25轟 昔日大都會農場頭號大物捕手遭下放3A調整

大都會23歲捕手阿瓦瑞茲。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會23歲捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）今年攻守欠佳，他在前天被下放至小聯盟3A調整。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，這並不是一個容易的決定，「我們認為讓他去下去打一些比賽對他比較好。」

阿瓦瑞茲是大都會2021年至2023年的農場頭號大物，他在2023年站穩球隊先發捕手一職，單季出賽123場交出25轟、63分打點都是生涯新高，打擊率為2成09。阿瓦瑞茲去年出賽100場，有11轟、47分打點，打擊率2成37的成績。

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阿瓦瑞茲本季出賽35場，共123打數敲29安，有3轟、11分打點，吞38次三振、選到13次保送，打擊率2成36。阿瓦瑞茲在美國時間6月21日面對費城人之戰，當天5打數2安，包含敲一發陽春砲，但大都會動用選擇權把阿瓦瑞茲降至小聯盟3A。

門多薩說明，「有些時候我們感覺...『好，這是他應該有的樣子』。但接著他會有幾場比賽對速球的反應較慢，然後開始追打一些球。所以，我們在這裡尋求的是穩定性。」門多薩也提到，擔任捕手的阿瓦瑞茲在接球和擋球方面都需要改進。

根據數據網站《Baseballsavant》顯示，門多薩偷好球（framing）能力的評分僅「-4」，排全大聯盟捕手群末段班。

大都會現階段將讓29歲捕手托倫斯（Luis Torrens）擔任先發捕手一職。

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