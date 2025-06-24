MLB》「法官」賈吉敲第28轟無用 洋基打線狂吞13K、不敵紅人

賈吉。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出發陽春砲，本季第28轟出爐，但洋基打線全場得點圈11打數0安，條紋軍最後在客場以1比6敗給紅人。洋基中止近期的2連勝，目前仍以45勝33敗居美聯東區龍頭，領先美東第二的光芒有2場勝差。

賈吉首局逮中紅人先發左投洛多洛（Nick Lodolo）一顆94.4英哩四縫線速球，擊出左外野陽春砲。賈吉這轟的擊球初速為107.2英哩（約172.5公里），飛行距離398英呎（約121.3公尺），仰角為40度。賈吉仍以28轟居美聯第二多，僅次於水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）。

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不過，洋基全場有8支安打、選到1次保送，狂吞13次三振，其中奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、史坦頓（Giancarlo Stanton）單場各吞3次三振。洋基此戰得點圈共11打數，卻沒有出現任何一支安打，包含第2局1出局攻占二、三壘，第8局無人出局攻占一、二壘等，條紋軍都無法出現適時一擊。

賈吉全場3打數1安就是陽春砲，選到1次保送，賽後打擊率為3成67，整體攻擊指數（OPS）為1.202。

洋基先發投手威南斯吞敗。（美聯社）

紐約媒體《NJ.com》記者古德曼（Max Goodman）在社群媒體X上指出，自美國時間6月12日之後，洋基隊近11場比賽，得點圈打擊率僅1成89、整體攻擊指數0.432、 wRC+（加權得分創造值）12，都是全大聯盟最差。

紅人打線第4局靠克魯茲（Elly De La Cruz）關鍵三壘安、史提爾（Spencer Steer）高飛犧牲打、拉克斯（Gavin Lux）陽春砲，單局進帳3分超前比數。克魯茲第5局敲適時安追加1分，第8局克魯茲敲陽春彈、崔維諾（Jose Trevino）適時安，再為球隊添加2分保險分，奠定勝基。

今天剛拉上來的洋基29歲右投威南斯（Allan Winans），此戰先發4.1局被敲5安包含1轟，失掉4分，吞本季首敗，賽後防禦率為8.31；紅人先發投手洛多洛4.1局賞6次三振、失掉1分，無關勝敗。巴洛（Scott Barlow）後援1.2局賞3次三振無失分，收本季第第3勝。

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