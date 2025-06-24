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MLB》本季第32轟出爐！水手重砲司令連4場炸裂 締隊史首見超狂紀錄

2025/06/24 10:56

水手重砲鐵捕羅里。（路透）水手重砲鐵捕羅里。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）近日砲聲隆隆，今天敲出本季第32轟，連續4場開轟，穩居大聯盟全壘打王，水手火力全開，狂掃12支安打，並上演4轟煙火秀，終場以11：2大勝雙城拿下2連勝。

水手在3局上灌進6分大局，包括「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）的左外野2分砲和萊利（Luke Raley）的中外野3分彈，坎佐內（Dominic Canzone）6局上敲出陽春全壘打擴大至7分領先，雙城在下個半局靠著拉納克（Trevor Larnach）和柯瑞亞（Carlos Correa）背靠背開轟，追到2：7落後。

水手9局上攻勢再起，羅德里奎茲先是用長打掃回2分，羅里則是補上左外野2分砲，領先全聯盟的32轟出爐，連續4場開轟是生涯首次，近6場敲出6轟，水手終場就以11：2大勝，賞給雙城4連敗。布萊恩·沃（Bryan Woo）繳出6局9K失2分的優質先發，勇奪本季第7勝，奧柏（Bailey Ober）先發7局挨3轟失7分，苦吞本季第5敗。

羅里此役5打數敲出2支安打，貢獻1發2分砲，另外吞下1次三振，本季累積32轟、68打點，打擊率升至0.278，OPS為1.048。

羅里持續堆高明星賽前左右開弓打者和捕手的最多轟紀錄，球團前77場比賽達成32轟更載入史冊。羅里本月已經累積10轟，連續3個月全壘打都達雙位數，成為水手隊史第一人。

羅里目前以32轟穩居大聯盟全壘打王，領先洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的28轟，國聯全壘打王、道奇巨星大谷翔平以26轟排名第3。

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