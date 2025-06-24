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MLB》恐損失10億台幣... 教士強打小塔提斯提告球員投資公司

2025/06/24 11:34

教士強打小塔提斯。（資料照，美聯社）教士強打小塔提斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在美國時間週一在聖地牙哥郡加州高等法院，對一家簡稱為BLA（Big League Advance）的球員投資公司提出控告，嘗試要撤銷他當時在17歲作為小聯盟選手簽署的未來收益合約，這份約可能會讓小塔提斯損失3400萬元（約新台幣10.1億元）。

《美聯社》報導根據這份訴訟指出，BLA以掠奪性手段誘使小塔提斯一份「投資合約」的非法貸款，BLA對小塔提斯做出誤導，隱瞞其無使用執照的狀態，迫使他接收加州消費者保護法所禁止的貸款條款。

小塔提斯的律師赫茨伯格（Robert Hertzberg）表示，這起訴訟還尋求公開禁止令，以保護年輕選手避免收到這類交易的誘惑。赫茨伯格稱，小塔提斯先獲得200萬美元的預付款，以換取未來收入的10％。

小塔提斯在2021年2月與教士隊簽下的14年3.4億美元大約，若按照BLA的貸款合約，需支付3400萬美元。赫茨伯格說，除非這項合約被撤銷，否則小塔提斯必須未來交出未來任何新合約的10％收益。

小塔提斯透過公關表示，「我為這場戰鬥而戰，不只是為了我自己，更是為了那些在追尋夢想、希望為家人提供更好生活的球員們而戰。我想幫助那些不知道如何保護自己的年輕球員，避免落入這些掠奪式放款人和非法財務陷阱的手中。孩子們應該專注於他們對棒球的熱情，而不是設法躲避陰險的商業交易。」

根據《美聯社》報導，BLA拒絕對這起事件評論。

赫茨伯格說，加州當局已經制定嚴格且明確的法律，來防範掠奪式金融行為，「但BLA仍無視我們的法律，執行一種建立在被禁止、具欺騙性、濫用行為的商業模式。」

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