排球》台灣男排到巴林參加亞國盃受當地戰事影響？ 體育署說明狀況

台灣男排。（資料照，取自AVC官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中東戰事升溫，而台灣男排正好在巴林進行亞洲國家盃，外界也相當關心代表隊的狀況，對此，體育署副署長房瑞文表示，已跟外交部亞太司聯繫，目前巴林國際機場已重新開啟，代表隊應能按照既定時間在週三搭機返台。

亞洲男排國家盃6月17日至24日在巴林舉行，台灣男排昨結束排名賽，以第7名作收，而因當地適逢戰事，外界也相當關心代表隊的動態，房瑞文今天受訪時表示，「巴林國際機場暫時先關閉了，不過體育署非常關心這件事情，今天一大早就跟外交部亞太司這邊聯繫，從外交部那邊得到的訊息是，目前巴林國際機場已經又重新開放。所以，目前評估我們的男子排球代表隊應該可以按照既定的期程，在 6月25晚上 10點45分搭機回台。我們這邊也請代表隊領隊葉日展妥善照顧教練和選手，預計可以順利按照既定期程回到台灣。」

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房瑞文補充，「目前也會持續與代表隊聯絡，妥善安撫教練選手，然後外交部駐外單位也都在關心相關狀況，我們都會持續的掌握。」

至於是否還有其他代表隊的比賽受影響？房瑞文表示，第一屆IHF世界青少年男子手球錦標賽，原本要在7月約旦舉行，目前改到9月登場，另外，亞洲U16的男子排球錦標賽則改到11月舉辦。

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