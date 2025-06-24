晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

排球》台灣男排到巴林參加亞國盃受當地戰事影響？ 體育署說明狀況

2025/06/24 11:21

台灣男排。（資料照，取自AVC官網）台灣男排。（資料照，取自AVC官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕中東戰事升溫，而台灣男排正好在巴林進行亞洲國家盃，外界也相當關心代表隊的狀況，對此，體育署副署長房瑞文表示，已跟外交部亞太司聯繫，目前巴林國際機場已重新開啟，代表隊應能按照既定時間在週三搭機返台。

亞洲男排國家盃6月17日至24日在巴林舉行，台灣男排昨結束排名賽，以第7名作收，而因當地適逢戰事，外界也相當關心代表隊的動態，房瑞文今天受訪時表示，「巴林國際機場暫時先關閉了，不過體育署非常關心這件事情，今天一大早就跟外交部亞太司這邊聯繫，從外交部那邊得到的訊息是，目前巴林國際機場已經又重新開放。所以，目前評估我們的男子排球代表隊應該可以按照既定的期程，在 6月25晚上 10點45分搭機回台。我們這邊也請代表隊領隊葉日展妥善照顧教練和選手，預計可以順利按照既定期程回到台灣。」

房瑞文補充，「目前也會持續與代表隊聯絡，妥善安撫教練選手，然後外交部駐外單位也都在關心相關狀況，我們都會持續的掌握。」

至於是否還有其他代表隊的比賽受影響？房瑞文表示，第一屆IHF世界青少年男子手球錦標賽，原本要在7月約旦舉行，目前改到9月登場，另外，亞洲U16的男子排球錦標賽則改到11月舉辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中