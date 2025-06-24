MLB》偷吃未成年少女自毀生涯 光芒明星游擊手被求處5年徒刑

法蘭柯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊24歲明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）去年被爆出與14歲少女發生性關係，引發軒然大波。《ESPN》報導指出，法蘭柯遭檢察官求處5年徒刑，週四將會宣布最後判決。

法蘭柯去年在社群網站上被爆出疑似與未成年少女發生性關係的消息，每個月會支付給該名少女母親的帳戶100萬明尼加披索，大聯盟官方和法蘭柯母國多明尼加都介入調查。

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檢察官指控法蘭柯違反性剝削和洗錢法，提出多項證據，檢方在搜查少女家中發現了80萬多明尼加披索，以及6萬8000美元的現金。

檢察官要求法庭對法蘭柯判以5年徒刑，未成年少女的母親則是要求判處10年徒刑，在檢辯雙方完成結辯後，負責審理此案的多明尼普拉塔港合議法院宣布，將於本週四下午公布該案的最終裁決。

法蘭柯在小聯盟就是赫赫有名的頭號大物，上大聯盟後也兌現他驚人的天賦，光芒在2021年11月與他簽下11年1.82億美元（約新台幣53億）的延長合約，2023年首度入選明星賽，繳出17轟、58打點、30盜壘的亮眼成績，但如今卻身陷官司，令人不勝唏噓。

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