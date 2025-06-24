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世俱盃》邁阿密國際遭逼和仍闖16強 梅西將碰上前東家大巴黎

2025/06/24 12:18

梅西。（路透）梅西。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年國際足總俱樂部世界盃，邁阿密國際今天以2比2遭巴甲勁旅帕梅拉斯逼和，帕梅拉斯靠著淨勝球優勢登上A組第一，邁阿密國際排A組第二，雙雙晉級16強。但邁阿密國際將在16強碰上B組第一的法甲巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain），這也是即將滿38歲的梅西（Lionel Messi）將面對前東家PSG。

邁阿密國際此戰靠阿連德（Tadeo Allende）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）先後破門，取得2比0的領先。但邁阿密國際後防失守，帕梅拉斯第80分鐘先靠保利尼奧（Paulinho）進球追至1比2，接著毛里西奧（Mauricio）在第88分鐘在禁區起腳破網追平。最後兩隊握手言和。

帕梅拉斯、邁阿密國際在A組小組賽的積分各為5分，但帕梅拉斯的淨勝球為「+2」，邁阿密國際的淨勝球為「+1」，因此帕梅拉斯以A組第一出現，邁阿密國際以A組第二晉級。

梅西（中）。（法新社）梅西（中）。（法新社）

邁阿密國際將在當地時間6月30日的16強賽，面對B組第一的巴黎聖日耳曼。這也是梅西將碰上前東家。

梅西日前受訪曾坦言，「我不得不離開巴塞隆納，在巴黎度過2年的時光，我並不享受...我每天都不開心，比賽、訓練對我來說很難適應。」

巴黎聖日耳曼曾有梅西、內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappé）等大咖球星組合，但一直無法在歐洲冠軍聯賽登頂。然而，「去球星化」後的巴黎聖日耳曼，今年在歐冠決賽以5：0大勝國際米蘭，隊史首奪歐冠金盃。

巴黎聖日耳曼。（法新社）巴黎聖日耳曼。（法新社）

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