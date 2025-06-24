桌球》最新世界排名出爐!約基奇上升至第9 35分之差緊追林昀儒

斯洛維尼亞一哥約基奇世界排名上升至第9，緊追第8名的林昀儒。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕今年度第26週桌球世界排名今天出爐，上周未出賽的「沉默刺客」林昀儒依舊排名第8，不過，斯洛維尼亞名將約基奇上週在盧比安納球星挑戰賽殺進4強，從第10名上升至第9，僅落後小林35分，隨時可能超車。

男子世界排名前8本週沒有變動，林昀儒仍以2310分排名第8，但後面追兵已逼近，約基奇2275分排名第9，中國新秀向鵬2235分排名第10，本週的札格瑞布挑戰賽兩人都有參賽，下週排名也可能出現變動。

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高承睿在盧比安納站16強以2:3遭巴西一哥卡德拉諾逆轉，仍小有斬獲，從23名小升至22名，直逼生涯最佳的21名；上週打進32強的馮翊新也從51名回升至49名。廖振珽62名、黃彥誠64名，張佑安在去年利馬青少年球星挑戰賽冠軍積分失效後，排名從67名掉到73名，也被72名的郭冠宏超越，落居台灣排名第7，上升2名的郭冠宏也再創生涯最佳。

女子組方面，世界排名前12也沒有變化，台灣一姐鄭怡靜穩居第11名，代表澳門出賽的前世界球后朱雨玲上週在盧比安納挺進女單4強，排名從19躍居13，寫下復出以來新高；勇奪盧比安納站冠軍的日本女將長崎美柚也從26名來到生涯最佳的20名，獲得亞軍的木原美悠也從25名回升至22名。

台灣女將方面，黃怡樺小跌1名來到40名，簡彤娟67名、葉依恬維持在80名，李昱諄則上升4名回到87名。

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