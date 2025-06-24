晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》最新世界排名出爐!約基奇上升至第9 35分之差緊追林昀儒

2025/06/24 11:48

斯洛維尼亞一哥約基奇世界排名上升至第9，緊追第8名的林昀儒。（取自WTT官網）斯洛維尼亞一哥約基奇世界排名上升至第9，緊追第8名的林昀儒。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕今年度第26週桌球世界排名今天出爐，上周未出賽的「沉默刺客」林昀儒依舊排名第8，不過，斯洛維尼亞名將約基奇上週在盧比安納球星挑戰賽殺進4強，從第10名上升至第9，僅落後小林35分，隨時可能超車。

男子世界排名前8本週沒有變動，林昀儒仍以2310分排名第8，但後面追兵已逼近，約基奇2275分排名第9，中國新秀向鵬2235分排名第10，本週的札格瑞布挑戰賽兩人都有參賽，下週排名也可能出現變動。

高承睿在盧比安納站16強以2:3遭巴西一哥卡德拉諾逆轉，仍小有斬獲，從23名小升至22名，直逼生涯最佳的21名；上週打進32強的馮翊新也從51名回升至49名。廖振珽62名、黃彥誠64名，張佑安在去年利馬青少年球星挑戰賽冠軍積分失效後，排名從67名掉到73名，也被72名的郭冠宏超越，落居台灣排名第7，上升2名的郭冠宏也再創生涯最佳。

女子組方面，世界排名前12也沒有變化，台灣一姐鄭怡靜穩居第11名，代表澳門出賽的前世界球后朱雨玲上週在盧比安納挺進女單4強，排名從19躍居13，寫下復出以來新高；勇奪盧比安納站冠軍的日本女將長崎美柚也從26名來到生涯最佳的20名，獲得亞軍的木原美悠也從25名回升至22名。

台灣女將方面，黃怡樺小跌1名來到40名，簡彤娟67名、葉依恬維持在80名，李昱諄則上升4名回到87名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中