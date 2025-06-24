NBA》塞爾提克衛冕失利拆隊！ 交易冠軍大鎖哈勒戴換來拓荒者射手西蒙斯

J.哈勒戴。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍塞爾提克今年在當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）受傷倒下後，止步季後賽第二輪，無緣完成2連霸，而隨著下賽季薪資即將突破第二層上限，尋求交易生涯累積2冠的35歲防守悍將J.哈勒戴（Jrue Holiday），據《ESPN》報導指出，哈勒戴被送往拓荒者，換來陣中得分王A.西蒙斯（Anfernee Simons）以及兩個次輪選秀權。

J.哈勒戴在2023年被拓荒者交易至塞爾提克，2023-2024賽季幫助球隊奪冠，在公鹿和塞爾提克都各拿下1冠。他本季出賽62場，繳出11.1分、4.3籃板和3.9助攻的表現，在後防防守依舊穩健。

請繼續往下閱讀...

由於塞爾提克新賽季團隊薪資預計會超過第二層稅線，加上塔圖姆重傷，新賽季可能報銷，球團為了保持薪資空間及團隊競爭力，合約還有3年約1.04億美元的哈勒戴，成為最有機會被交易的選項。

據《ESPN》報導指出，塞爾提克與拓荒者進行交易，送出J.哈勒戴，換來A.西蒙斯以及兩個次輪選秀權。值得一提的是，哈勒戴在2023年休賽季成為里拉德（Damian Lillard）交易案的包裹之一，被公鹿送往拓荒者，但一場未打就被交易至塞爾提克，如今又重回拓荒者的懷抱。這筆交易可為塞爾提克省下約4000萬美元的豪華稅稅金。

今年26歲的A.西蒙斯上季出賽70場，場均貢獻19.3分，是陣中頭號得分手，另有4.8助攻，場均可以投進3.1顆三分球，外線命中率為36.3％。他的合約明年將到期，他的加盟將為球隊帶來更多外線火力。

A.西蒙斯。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法