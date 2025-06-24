晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》塞爾提克衛冕失利拆隊！ 交易冠軍大鎖哈勒戴換來拓荒者射手西蒙斯

2025/06/24 12:33

J.哈勒戴。（資料照，路透）J.哈勒戴。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍塞爾提克今年在當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）受傷倒下後，止步季後賽第二輪，無緣完成2連霸，而隨著下賽季薪資即將突破第二層上限，尋求交易生涯累積2冠的35歲防守悍將J.哈勒戴（Jrue Holiday），據《ESPN》報導指出，哈勒戴被送往拓荒者，換來陣中得分王A.西蒙斯（Anfernee Simons）以及兩個次輪選秀權。

J.哈勒戴在2023年被拓荒者交易至塞爾提克，2023-2024賽季幫助球隊奪冠，在公鹿和塞爾提克都各拿下1冠。他本季出賽62場，繳出11.1分、4.3籃板和3.9助攻的表現，在後防防守依舊穩健。

由於塞爾提克新賽季團隊薪資預計會超過第二層稅線，加上塔圖姆重傷，新賽季可能報銷，球團為了保持薪資空間及團隊競爭力，合約還有3年約1.04億美元的哈勒戴，成為最有機會被交易的選項。

據《ESPN》報導指出，塞爾提克與拓荒者進行交易，送出J.哈勒戴，換來A.西蒙斯以及兩個次輪選秀權。值得一提的是，哈勒戴在2023年休賽季成為里拉德（Damian Lillard）交易案的包裹之一，被公鹿送往拓荒者，但一場未打就被交易至塞爾提克，如今又重回拓荒者的懷抱。這筆交易可為塞爾提克省下約4000萬美元的豪華稅稅金。

今年26歲的A.西蒙斯上季出賽70場，場均貢獻19.3分，是陣中頭號得分手，另有4.8助攻，場均可以投進3.1顆三分球，外線命中率為36.3％。他的合約明年將到期，他的加盟將為球隊帶來更多外線火力。

A.西蒙斯。（資料照，路透）A.西蒙斯。（資料照，路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中