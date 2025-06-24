MLB》松井裕樹挨兩轟失3分寫本季最糟 教士遭國民團隊15安爆打

教士隊日籍投手松井裕樹。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊日籍投手松井裕樹今天後援1.1局失3分，包含挨了兩發全壘打，教士投手群全場對手敲15安，最後在主場以6比10不敵國民，教士中止近期的2連勝。

教士先發投手科萊克（Stephen Kolek）前3局沒有失分，第4局遇到亂流，國民新星伍德（James Wood）、N.洛爾（Nathaniel Lowe）的適時安打，貝爾（Josh Bell）高飛犧牲打和豪斯（Brady House）適時安，讓國民單局打進4分。教士4局下靠當家球星馬查多（Manny Machado）的陽春砲追回1分。

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不過5局上，國民單局敲5安，包含賈西亞（Luis García Jr.）、貝爾的適時安打，追加2分保險分。教士打線第6局、第7局各追回1分，追至3比6。

教士隊日籍投手松井裕樹。（路透）

8局上2出局一壘有人的情況下，教士派出松井裕樹後援，接替摩根（David Morgan）的投球。但松井裕樹先被敲安接著遭伍德轟出三分砲，這是他本季第22轟，擴大雙方分差。

松井裕樹第9局被貝爾擊出陽春砲再失1分，讓教士以3比10落後對手。雖然教士打線9局下靠當家強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）三分砲追分，但國民隊最終仍收下勝利。

科萊克主投4.1局失5分4分自責，吞本季第3敗。松井裕樹後援1.1局用25球，被敲4安包含2轟，單場失掉3分為本季最多，賞1次三振，賽後防禦率為3.73。

國民先發投手帕克（Mitchell Parker）主投6局失3分，收本季第5勝。國民打線全場擊出15支安打，包含4發全壘打，伍德單場3安4打點，貝爾2安3打點，兩人都各有一發全壘打的表現。

James Wood blows this game wide open pic.twitter.com/gd9beU9I2F — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） June 24, 2025

國民新星伍德（右）。（美聯社）

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