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棒球》去年在獅二軍等不到機會離隊 33歲凱力士自曝退役

2025/06/24 12:55

凱力士。（資料照，記者李惠洲攝）凱力士。（資料照，記者李惠洲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年來台效力統一獅隊的洋投凱力士（Jake Kalish），2天前在個人IG社群宣布，自己將從棒球生涯退役，並寫下對棒球運動與家人的感謝。

凱力士寫下：「棒球，謝謝你給我的一切。那些高潮、低潮，你帶我去過的地方，以及你教會我的種種人生課題。我永遠心懷感激。」凱力士也感謝自己的妻子，在他10年精采的棒球生涯中給予的全力支持，若無妻子支持，他無法走到這一步。

凱力士同時感謝自己的家人、好友，並感謝所有教練、訓練人員與曾經指導他的所有前輩，「我經歷的這段旅程中，有許多人無私地付出，從不求回報。我想用餘生回報這些恩情。棒球這項運動帶給我寶貴體悟，我不會拿它去交換任何事物。」

凱力士發表退休感言貼文底下，去年在獅隊短暫的前隊友布雷克留言回應：「兄弟，恭喜你有個很棒的生涯，無論接下來你的規劃如何，都祝福你。」

左投凱力士今年33歲，2015年美職選秀會後，從皇家隊體系起步，生涯位曾上過大聯盟。2023年，凱力士加入經典賽以色列隊，去年則是來台效力統一獅。

不過，在獅隊去年原本一軍洋投群戰力穩定的狀況下，凱力士全季未能有機會登錄上一軍，在二軍出賽14場、74.1局，成績7勝1敗、防禦率2.30，在多項成績都是二軍年度最佳之下，他於去年8月初離台。

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