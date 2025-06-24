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NBA》不後悔帶傷為印城拚首冠 哈里伯頓引用Kobe名言自勉

2025/06/24 14:11

哈里伯頓。（取自IG）哈里伯頓。（取自IG）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）昨在NBA總冠軍賽第7戰第1節因右腿阿基里斯腱撕裂提前退場，無法幫助球隊贏下隊史首冠。哈里伯頓今天透過社群網站發出長文吐露心聲，他坦言這種挫敗感難以想像，並向球迷道歉，但從不後悔帶傷上陣，誓言會找回最強的自己。

哈里伯頓在總冠軍系列賽第3戰起就已經帶傷拚戰，第5戰後也出現右小腿拉傷傷勢，儘管將戰局延續到第7戰，未料卻在這殊死戰的第一節因右腿阿基里斯腱撕裂提前退場，打了7分鐘拿下9分，溜馬最終也輸給雷霆與隊史首冠擦肩而過，哈里伯頓賽後拄著拐杖在休息室迎接隊友，畫面令人動容。

哈里伯頓今天已經動完手術，他在社群發出長文表示：「我真的不知道該怎麼形容這一切，除了震驚之外言語無法表達這種失落帶來的痛苦，這種挫敗感難以想像，。我為了走到今天這一刻付出了整個人生，結果卻是這樣收場？完全說不過去。」

哈里伯頓透露自己已經動完手術了，他很厭倦聽到「你會強勢回歸」的話，因為那真的很糟糕，比起右腳，更讓自己感到痛苦的是自己的心，但他知道，當自己撐過這一關後，會把它當成曾經奮戰過的一段歷程而感到驕傲。

哈里伯頓說道：「我25歲了，已經學會上帝永遠不會給我們超出所能承受的考驗，我知道自己會從這段低潮中走出來，成為一個更好的人，也成為一個更好的球員。說真的，現在的我，即便是跟腱撕裂，我也不後悔。我會再做一次、再一次，為了這座城市、為了我的兄弟們去拼搏。因為這是一次創造不凡的機會。」

無法幫助溜馬奪下隊史首冠，哈里伯頓也向球迷和印第安納致歉，並引用已故湖人傳奇名將布萊恩（Kobe Bryant）當年阿基里斯腱斷裂後所說出的名言來勉勵自己，「這世界上還有比跟腱斷裂更嚴重的挑戰與困難，不要自怨自艾，找到那道希望的曙光，然後懷著同樣的信念、決心與信心繼續努力。」

哈里伯頓認為，自己走到今天這一步並不是偶然，每天都在努力、追求卓越，未來也會繼續如此，自己不是「被迫」經歷這一切，而是「有幸」經歷這一切，等著看他如何重新站起來，「給我一點時間，我會找到最好的哈里伯頓。」

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