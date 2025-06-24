日職》「觀眾數成長不足、球員薪資低」西武獅母公司遭股東犀利提問

西武獅主場Belluna巨蛋。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西武獅球團母公司西武控股今天召開股東會，現場有股東提到，西武球團相比其他球團，觀眾人數成長不足，選手們的年薪也偏低。西武獅球團社長奧村剛坦言，目前的主場Belluna巨蛋（原名西武巨蛋）容納人數相比其他球場確實有差異。

日媒《Sponichi Annex》報導，一名西武控股的股東提問，「與其他球團相比，西武獅的觀眾人數成本不足。此外，球員們的總薪資也偏低。」西武獅主場去年的總觀眾人數為155萬5280人，排12球團墊底（第一是阪神虎，去年共湧進300萬9693人）。

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奧村剛回應，關於球季的觀眾人數，自疫情後持續穩定回升，2024年賽季的總觀眾人數為155萬人，較前一年增加13萬人，對收益也有很大的貢獻，「至於和其他球場相比，雖然有座位數的問題，但我們努力打造一個更具吸引力的球場，迎頭趕上甚至超越其他球場。」

此外，西武獅有4名選手、1名隊職員涉及線上賭博遭當地檢方調查，這4名選手分別是主力三壘手外崎修汰、23歲新星外野手長谷川信哉、以及內野手兒玉亮涼和捕手柘植世那。日職自今年賽季以來，共有8球團16人涉及線上賭博情事而遭到警方調查。涉及網路賭博的西武獅5人都已主動申報、並繳納罰款。

今天也有股東提問，球團是否對此事是否有隱瞞？奧村剛對此致歉，表示當事人對於好奇而涉及網路賭博而深刻反省，也接受球團所處的罰款，並提到這起事件並非新的案件。

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