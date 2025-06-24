MLB》領6.2億約的紅襪畢爾勒4局9次四死球失5分 單月ERA破11

紅襪先發投手畢爾勒。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪先發投手畢爾勒（Walker Buehler）今天首局就失掉5分，僅投4局就退場。紅襪最後在客場以5比9敗給天使。紅襪吞下3連敗，目前以40勝40敗居美聯東區第四。

紅襪打線首局靠5安攻進3分，但1局下畢爾勒被天使開路先鋒內托（Zach Neto）敲首局首打席陽春砲，1出局後連丟2保送，下一棒的阿德爾（Jo Adell）敲安攻進1分，畢爾勒又丟觸身球讓天使攻佔滿壘，這時畢爾勒連丟2保送、1次觸身球，奉送對手3分，讓天使首局打進5分。

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畢爾勒從第2局至第4局起沒有掉分，但第4局一度讓天使1安、靠2保送，1出局攻占滿壘，畢爾勒連續解決兩人化解危機。由於畢爾勒的用球數達到94球，因此只投4局就被換下場。

紅襪隊第4局、第6局各追回1分，雙方戰成5比5平手，但天使打線第8局靠摩爾（Christian Moore）超前高飛犧牲打、沃德（Taylor Ward）滿壘選保送擠回1分、阿諾德（Travis d'Arnaud）適時安，讓天使打進4分，讓紅襪最終吞下3連敗。

紅襪先發投手畢爾勒。（法新社）

總計畢爾勒此戰先發4局被敲3安包含1轟，失掉5分，丟7次保送、2次觸身球，賞3次三振，無關勝敗，賽後防禦率為6.29。

畢爾勒是去年道奇世界大賽冠軍成員，今年以1年2105萬美元（約新台幣6.2億）加盟紅襪，本季先發13場戰績5勝5敗、防禦率6.29，但畢爾勒近4場先發共16.1局投球，狂失24分（23分為自責），單月防禦率高達11.57。

此外，紅襪5局上攻佔二壘，紅襪打者托羅（Abraham Toro）敲游擊滾地球，天使游擊手內托傳三壘夾殺紅襪跑者杜蘭（Jarren Duran），托羅要趁傳上二壘時被觸殺出局。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）不滿哺餵二壘的天使三壘手倫吉佛（Luis Rengifo）用膝蓋擋住壘包影響跑者路線，柯拉上場抗議卻遭趕出場，這是他連續2場比賽被驅逐出場。

Walker Buehler has walked in two runs and now another by a hit by pitch pic.twitter.com/3EzyY1EMGA — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） June 24, 2025

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