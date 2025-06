MLB》領6.2億約的紅襪畢爾勒4局9次四死球失5分 單月ERA破11

紅襪先發投手畢爾勒。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪先發投手畢爾勒(Walker Buehler)今天首局就失掉5分,僅投4局就退場。紅襪最後在客場以5比9敗給天使。紅襪吞下3連敗,目前以40勝40敗居美聯東區第四。

紅襪打線首局靠5安攻進3分,但1局下畢爾勒被天使開路先鋒內托(Zach Neto)敲首局首打席陽春砲,1出局後連丟2保送,下一棒的阿德爾(Jo Adell)敲安攻進1分,畢爾勒又丟觸身球讓天使攻佔滿壘,這時畢爾勒連丟2保送、1次觸身球,奉送對手3分,讓天使首局打進5分。

畢爾勒從第2局至第4局起沒有掉分,但第4局一度讓天使1安、靠2保送,1出局攻占滿壘,畢爾勒連續解決兩人化解危機。由於畢爾勒的用球數達到94球,因此只投4局就被換下場。

紅襪隊第4局、第6局各追回1分,雙方戰成5比5平手,但天使打線第8局靠摩爾(Christian Moore)超前高飛犧牲打、沃德(Taylor Ward)滿壘選保送擠回1分、阿諾德(Travis d'Arnaud)適時安,讓天使打進4分,讓紅襪最終吞下3連敗。

總計畢爾勒此戰先發4局被敲3安包含1轟,失掉5分,丟7次保送、2次觸身球,賞3次三振,無關勝敗,賽後防禦率為6.29。

畢爾勒是去年道奇世界大賽冠軍成員,今年以1年2105萬美元(約新台幣6.2億)加盟紅襪,本季先發13場戰績5勝5敗、防禦率6.29,但畢爾勒近4場先發共16.1局投球,狂失24分(23分為自責),單月防禦率高達11.57。

此外,紅襪5局上攻佔二壘,紅襪打者托羅(Abraham Toro)敲游擊滾地球,天使游擊手內托傳三壘夾殺紅襪跑者杜蘭(Jarren Duran),托羅要趁傳上二壘時被觸殺出局。紅襪總教練柯拉(Alex Cora)不滿哺餵二壘的天使三壘手倫吉佛(Luis Rengifo)用膝蓋擋住壘包影響跑者路線,柯拉上場抗議卻遭趕出場,這是他連續2場比賽被驅逐出場。

