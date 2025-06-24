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中職》啦啦隊「內戰」大比拚！Wing Stars通過考驗參與明星賽

2025/06/24 14:31

面對網路上有部分聲音認為「一粒風潮」已過，她樂觀看待與期待更多可能。（桂田文創提供）面對網路上有部分聲音認為「一粒風潮」已過，她樂觀看待與期待更多可能。（桂田文創提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025台灣精品中華職棒明星對抗賽即將在7/19、7/20於台北大巨蛋隆重登場，昨（23）日除揭曉球員名單之外，啦啦隊成員名單也是大家關注的焦點之一。因名額有限，Wing Stars為此特別舉辦了一場內部評比，最終從24位台籍成員中選出16位，再加上韓援安芝儇及Mingo合計18位，將於明星賽中獻上熱情活力的應援演出。

這場評選涵蓋了多項專業評分標準，包括整體服裝儀容、體態表現、臉部表情、台風展現，以及應援舞蹈和口條能力等，展現了Wing Stars對專業與細節的高度重視。特別值得一提的是，除了需熟悉自家球隊的應援舞外，評選更納入中職其他五支球隊的應援舞蹈作為考核內容，挑戰難度再升級，要求每位成員全面掌握各隊風格與節奏。

經過一番激烈競爭與認真準備，在台籍成員部分，最終成功入選的成員包括圈圈、恬魚、昆昆、李樂、妡0、一粒、瑈瑈、林浠、毛毛、筱雯、螢螢，還有來自第二屆的新血－尼莫、ET、芃芃、芋頭與Nina，搭配韓援安芝儇、Mingo，總共18位成員將代表台鋼啦啦隊Wing Stars登上2025中華職棒明星賽的應援舞台。

近期人氣直升的李樂，邀請大家一起到現場感受她的「樂式應援」！（桂田文創提供）近期人氣直升的李樂，邀請大家一起到現場感受她的「樂式應援」！（桂田文創提供）

桂田文創總經理謝汶芳表示：「今年年初，Wing Stars在台韓交流賽中以實力完美呈現《疾風街道》，並獲得熱烈迴響，這絕對不是幸運，而是一次又一次的練習與成員們不懈的努力，也象徵著我們對每一位成員的嚴格要求。今年的內部評比加入跨隊應援舞的考核，主要是希望選出的成員能真正展現啦啦隊的專業精神與團結氛圍，讓更多人對Wing Stars留下深刻印象，感受我們最真摯的應援熱情。」

二度參加明星賽的一粒，回顧去年明星賽跟蔡會長一起跳葉保弟應援曲像做夢一樣，今年也會拿出最佳表現給大家！對於網路上有部分聲音認為「一粒風潮」已過，她樂觀的回應：「有起就會有落，因為葉保弟的應援曲讓我被大家關注，很感謝也很珍惜。但現在對我來說或許不是一件壞事，因為那意味著可能會有更多新的機會可以嘗試，我也會好好把握的。」同樣也是再次獲選的李樂則興奮的表示：「去年第一次參加明星賽，覺得自己表現得有點保守拘謹，今年我會讓大家看到我的『樂式應援』，敬請期待！」

Wing Stars自成立以來，便以高水準表演、團隊默契與親民形象深受球迷喜愛。隨著明星賽進入倒數階段，Wing Stars全體入選成員也正積極進行排練與訓練，力求以最完美狀態迎接這場年度盛會，球迷們不妨拭目以待，準備感受啦啦隊與棒球結合的最強火花。

二度參加明星賽的一粒，今年也會拿出最佳表現給大家。（桂田文創提供）二度參加明星賽的一粒，今年也會拿出最佳表現給大家。（桂田文創提供）

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