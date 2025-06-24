MiLB》升高A後再傳捷報！林維恩進運動家農場Top30 球探報告曝亮點

林維恩升上高A。（取自林維恩臉書粉專）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家體系的台灣19歲小將林維恩，昨天正式與隊友沙子宸一起升上高階1A，今天再傳來好消息，《MLB Pipeline》更新新秀排名，林維恩進入運動家農場第30名，球探報告也出爐；沙子宸則上升至29名。

林維恩休賽季與沙子宸一同代表台灣參加經典賽資格賽，本季表現也相當出色，13場出賽有10場先發，拿下1勝4敗，防禦率3.96，50局投球狂飆69次三振，K/9值高達12.42。

請繼續往下閱讀...

根據球探報告，身高6呎2吋（約185公分）的林維恩有多達5種球路，包括50分的速球、45分的滑球、50分的變速球以及45分的指叉球，至於控球為55分，總分為40（大聯盟球探報告採取20-80評分，50為平均）。

球探報告指出，林維恩的速球均速目前僅91英哩，但上看95英哩。考量他的身形在未來還有掛更多肌肉的空間，球速有望更穩定提升。而他的速球已經有非常好的基礎，出手點距離地面5.9英呎，並有超過18英吋的垂直上飄效果，使其能有效製造揮空。

此外，林維恩的變速球是他目前最具威力的變化球種，揮空率相當驚人；而他變化幅度較小的曲球則是他的決勝球，他也還有一顆球速更快、變化更小的華茄，並搭配指叉球製造速差。

球探報告表示，儘管目前林維恩樣本數較小，但已經展現出成為優異控球型投手的潛力，特別是速球與曲球的控制力。如果林維恩能持續增強身體條件並提升球速，運動家將會有位非常值得期待的新秀左投先發人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法