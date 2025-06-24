排球國家盃》台灣男排拿第7名 張育陞：世大運先拚8強

張育陞。（資料照，取自AVC官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男排在2025亞洲男排國家盃拿下第7名，旅日球星張育陞認為，球隊雖有些細節沒做到位，但相信在7月德國世界大學運動會開幕前，球隊可以調整完畢。

回顧首次跟學弟們搭配，曾在對巴基斯坦轟下36分的張育陞指出，輸給巴林比最可惜，台灣男排實力更好，但對手有主場優勢，觀眾的加油方式讓大家有些不適應，連他自己都受到影響。

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台灣隊長張祐晨分享，對巴林整場對手都很吵，還有觀眾自帶喇叭跟麥克風在現場唱歌，苦笑說：「我都覺得自己要被超渡。」

這次有張育陞加入，張祐晨認為幫助非常大，隊上有個穩定的輸出火力，其他人可以專心做好自己工作，彼此相互扶持，且學長張育陞還會分享處理球的技巧跟細節，讓他學到很多。總教練黃宏裕點出，張育陞加入讓球隊有強而有力的攻擊點，也讓球隊對他的依賴性更多，他希望其他選手也要強壯起來，不要讓重擔完全依靠在他身上。

「我回來就是為了幫助大家更成長。」張育陞說，他結束日本SV聯賽賽季後，5月底才跟其他隊友一同磨合，他回憶，會決定代表台灣男排出戰世大運，是因為自己以前19歲時，當時有「歐告」陳建禎帶領他，陳建禎跟他聊天過程中，覺得今年是很好的機會，相信他若能以學長身分傳承其他學弟，不只是幫助學弟，對他而言也是種學習。

張育陞表示，以學長身分帶隊是不同挑戰，他像穩定軍心的角色，要保持穩定輸出外，還要在球隊發生亂流時給予安定感，讓隊友們不要被對手牽著鼻子走。他稱讚這批世大運國手很有潛力，即便多數人今年是首次參與國際賽，面對比賽心態很正向，讓他打起來也很開心。

結束亞洲國家盃，台灣男排下一站正是7月16日開幕的世大運，張育陞說：「世大運目標先晉8強，到時候都會是來自世界各地的好手，有過亞洲國家盃經驗，回去可以針對面對較高大球員的問題去修正，讓團隊變得更有競爭力。」

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